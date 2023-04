Kelemen Anna: Remélem, rájönnek végre, hogy nem vagyok anorexiás

Új évaddal tért vissza a SuperTV2 képernyőire a Hal a tortán, amelynek e heti csapatát erősíti Gáspár Virág, Kökény Attila, Kelemen Anna, Szorcsik Viki és volt párja, Csuti is. A péntek esti adás volt az utolsó, ekkor búcsúzott el egymástól és a fakanáltól az ötösfogat, valamint az is kiderült, hogy ki nyerte a kulináris küzdelmet.

Kelmen Anna a tudatos táplálkozás híve Fotó: SuperTV2

A gasztroreality egyik nagy meglepetése vitathatatlanul Kelemen Anna, akiről mostanában látványos fogyása miatt cikkeztek, azt is megszellőztették, hogy komoly evészavarral küzd, a kommentelők pedig már szinte könyörögtek neki, hogy egyen egy falatot.

„Változtattam az étkezési szokásaimon, kevesebbet eszem, de az hülyeség, hogy egyáltalán nem eszek. Sőt! És hús nélkül nem is tudok létezni, az mindig van a tányéron. Tudom, sokaknak ez nem tetszik. Nekem meg az nem tetszik, hogy mennyi elhízott ember van. A sok nyomorult boldogságevő, azért tömik tele magukat, hogy boldogok legyenek! Pedig a boldogságot nem az étel adja”

– nyilatkozta Anna korábban a Borsnak.

Mindezek értelmében kissé furcsa, hogy a celeb pont egy olyan műsorban tűnik fel, ahol a főzés és a gasztronómiai élvezetek vannak a főszerepben. Anna ennek ellenére remekül érezte magát az öttagú gárdával, és bár nem érzi úgy, hogy bárkinek is bizonyítania, vagy magyarázkodnia kéne, reméli, hogy azok, akik végignézik a műsort. rájönnek, hogy valóban nincsenek evészavarai, egyszerűen csak a tudatos táplálkozás híve.

„Nagyon kellemes volt a csapat, annak ellenére, hogy persze voltak súrlódások, például Szorcsik Vikivel. Az, hogy én hol végeztem a versenyben, nem lepett meg, de soha nem voltam az a típus, aki egész nap a konyhában sürög-forog. A kihívásokat viszont szeretem! Végig azt éreztem egyébként, hogy vagy Gáspár Virág vagy Kökény Attila lesz a befutó, szóval bejött a megérzésem” – kezdte a Metropolnak Anna, aki eleinte valóban alig evett, épp csak megkóstolta a feltálalt fogásokat. Sőt, azt is sérelmezte, hogy Csuti kristálycukorral készítette el a desszertjét, és erről nem szólt neki előre.

Kelemen Anna belejött az evésbe Fotó: SuperTV2

„Egy nap után nagyjából megértették, hogy valószínűleg nem kristálycukros ételekre vágyom, és hogy van egy filozófiám. Én nem akartam nekik szájba rágni azt, hogy ez nagyjából kizárja a cukrokat. Árulásnak éreztem” – vallotta egy kisfilmben.

Ám ahogy teltek-múltak a napok, úgy változott Anna hozzáállása. A hét folyamán a nézők megfigyelhették, hogy az egykori Playmate mindent eltűntetett a tányérjáról, és nem egy ügyes bűvésztrükkel! Egyszerűen nem tudott nekik ellenállni.

Vajon ki nyeri a kulináris küzdelmet? Fotó: SuperTV2

„Létezik az a fajta étel, amire egyszerűen nem tudok nemet mondani. Ezek a húsok, a magyaros tálak, amiket például Virág készített. Isteniek voltak! Sőt, még azt a kristálycukros sütit is egy perc alatt befaltam, mert ínycsiklandozóan nézett ki, és mert Virág akkora szeretettel készítette, hogy félretettem az elveimet. Tiszteletlenség is lett volna máshogy cselekedni. Visszagondolva egyébként, Szorcsik Viki kacsáját is imádtam. Egyébként szó sincs az esetemben evészavarról, egyszerűen odafigyelek a táplálkozásomra, és nem eszem két pofára. Remélem, akik látják a műsort, rájönnek végre, hogy nem vagyok anorexiás, sem bulimiás” – jelentette ki Anna.