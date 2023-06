Kucsera Gábornak üzent a szexi fotóval Tápai Szabina?

Dögös bikinis képpel borzolja a kedélyeket közösségi oldalán Tápai Szabina. A háromgyermekes édesanya pozitív üzenetet mellékelt a képhez, ám sokan nem értettek vele egyet.

Fotó: Czerkl Gábor

Csak hogy tudd, senki sem tökéletes!

– írta a friss, dögös nyári fotóhoz az egykori kézilabdás. A bátorító üzenetre sokan viccesen bókolva ellenkezéssel reagáltak.

– Úgy vagy tökéletes, ahogy vagy! – válaszolta rögtön a kétgyermekes sztáranyuka, Szigligeti Ivett.

– 3 gyerek után szeretnék majd ennyire „tökéletlen” lenni! – tette hozzá Kovács Dóra TV2-es műsorvezető.

– Néztél te mostanában tükörbe? Tökéletes, ahogy van. Mindenki máshogy – dicsérte Polgár Kriszta is.

Több kommentelő azt emlegette, hogy Szabina olyan formában van, mikor kézilabdás karrierje alatt, és sokan úgy vélték, sportmúltjának köszönheti még mindig formás, csinos vonalait.

Az EHF-kupa-győztes magyar kézilabdázó 2001-ben, 15 éves korában kezdte a profi pályafutását, két évvel később már a magyar válogatott tagjaként az Ifjúsági Eb-n bronzérmet szerzett csapatával. 2013-ban, Kucsera Gáborral közös első gyermekük, Bence születése után még visszatért a pályára. Ezután 2018-ban született kislányuk, Milla, 2021 nyarán pedig Bella.

Hamar visszanyerte az alakját

A sztáranyuka hamar formába hozta magát: harmadik gyermekük, Bella csupán a napokban ünnepelte a második születésnapját. Vitathatatlan, hogy a szülők nehéz időszakon mennek át, idén májusban tárták nyilvánosság elé: házasságuk menthetetlenül megromlott, és a válás mellett döntenek.

Ennek fényében csak még inkább elismerték Szabina helytállását a rajongók.

Mit mond a pszichológus?

Drelyó Ágnes pszichológus a Bors felkeresésére elárulta:

– Bár nem tudhatjuk, pontosan mi motiválta Szabinát a kép megosztására, előfordulhat, hogy férjének is üzent vele – kezdett bele a szakértő. Mint ahogy azt annak idején Szabina elmondta, hűtlenség is volt a kapcsolatban, ennek fényében a szakember úgy véli:

– Lehetséges, hogy ez egyfajta kiállás önmagáért: megmutatja, hogy a történtek ellenére ő tisztában van az értékeivel, azzal, hogy egy vonzó nő. Üzenhet a sorstársainak is: válófélben lévő édesanyáknak bátorítást adva, hogy ebből a helyzetből is fel lehet állni.