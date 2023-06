Ezért szakított Szabó Franciska amerikai párjával

A tőle megszokott őszinteséggel beszélt szakításáról Szabó Franciska. Az Exatlon szőke bombázója mindent kitálalt kapcsolatáról, ami pár hónap alatt rémálom lett. Az Amerikában domina pankrátorként befutott sportoló bevallotta: saját hiszékenységének köszönheti, hogy nem vette észre, kivel él valójában.

Szabó Franciska a szakítás után tud újra mosolyogni (Fotó: Bors)



Szabó Franciska vallomása: Egy szociopata drogossal éltem!

Igen, otthagytam! Minden azután változott meg, miután összeköltöztünk és otthagytuk Las Vegast. Egymás után derültek ki dolgok róla, azt sem tudom, hol kezdjem! De összefoglalva, az új helyen elég hamar rájöttem, hogy egy szociopata drogossal élek! Addig szépen eljátszotta a hősszerelmest, de ott már az is kiderült, hogy nekem ez a kapcsolat nagyon sokba kerül anyagilag is… Onnantól már éreztem, hogy arra megy az egész, hogy lehúzzon, az egész költözést, a háromhavi kauciót a házra, mindent egyedül fizettem, jelenleg 30 ezer dollár mínuszban vagyok! Amit a befektetett kőkemény munkával megkerestem, el is ment!

– mondta a Borsnak Szabó Franciska.



Rémálom lett a tündérmeséből

Szabó Franciska még most is úgy éli meg az egészet, mint egy rémálmot. Ami tündérmesének indult, először csendes, majd hangos, hol fenyegetésekkel, hol könnyekkel színezett pokollá vált számára.

„Igen, úgy volt, hogy összeházasodunk, vett is egy jegygyűrűt, cserébe, hogy én kifizetem a költözést… Persze a gyűrűt végül sosem kaptam meg! Kérdeztem, hogy akkor most mi van, intézzük a papírt, hogy minél gyorsabban meglegyen az állampolgárság? Azt válaszolta, hogy még nem, előbb tegyem rendbe magam lelkileg, mert most kezdenek előjönni a gyermekkori traumáim… Mondom, szociopata, mert olyan ügyesen belémbeszélte, hogy elmentem pszichológushoz, akivel végül a sok beszélgetés közben rájöttünk ketten, hogy nem velem, hanem vele van a baj! Aztán egymás után derültek ki dolgok róla, például, hogy már korábban is voltak drogproblémái, csak nekem nem mondta. De otthon találtam tudatmódosító szereket, amiket azért használt, hogy feldobódjon… Végül elmenekültem ebből az egészből, otthagytam!”





Nem úszta meg ennyivel

De persze, ahogy az ilyen pszichés embereknél lenni szokott, Franciska exe sem nézte tétlenül, hogy vége.

„Jöttek a fenyegetések, felváltva sírással, de nem hagytam magam becsapni, már nem! Jobb most egyedül! Persze senki ne értse félre, ebben az egészben nem csak őt hibáztatom, én is hibás vagyok! De végre vége, nem zavar, hogy egyedül vagyok, most jó darabig biztos nem lesz férfi az életemben, eddig mind csak kihasznált!”