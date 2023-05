Családalapítás helyett szakított és OnlyFans-oldalt indított a TV2 sztárja?

Pár nap múlva elvitt vacsorázni és azóta már nincs is kérdés, egyforma az értékrendünk, a gondolkodásunk. Ő egy klasszikus férfi, udvarias, úgy kezel, mint egy királynőt. Mellette az erős férfi energiáim mellett végre a női energiáim is tombolnak. Dominik a legjobbkor jött az életembe és most olyan, mintha álmodnék! Nem a magunk hanem mind a ketten a másik boldogságának élünk és így pontosan ugyanazt kapjuk vissza, őrülten szerelmes vagyok! Már most arról beszélünk, hogy együtt akarjuk leélni az életünket és jöhet a családalapítás is lassan.