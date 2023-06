„Akár a pokolig is elmennék!” – a Viszkis elhagyja az országot

Ambrus Attila, aki Viszkis rablóként híresült el, most is szövögeti szökési tervét. Noha ezúttal nem a börtönből, hanem pár napra az mókuskerékből szabadulna. Gyönyörű feleségével, Rékával gyerekmentes hetet töltenek el együtt egy görög szigeten...

Éjjel-nappal dolgozik a volt rabló, hogy eltartsa családját (Fotó: Bors)

Csak a munka és a pelenkázás

Mióta megismerte 20 évvel fiatalabb feleségét, Ambrus Attila élete hatalmas fordulatot vett: szabadulása után szinte rögtön találkoztak, szerelmesek lettek és családot alapítottak. Született két gyönyörű gyermekük, Anna négy, Magor másfél éves, akik rengeteg szülői figyelmet, és türelmet igényelnek. Noha a Viszkis sok mindent megélt már, most azt mondja, kezd besokallni a gyerekek körüli, rá nehezedő terhek alatt. Elszökne a mókuskerékből! Feleségét szeretné megszöktetni pár napra, hogy kettesben is legyenek egy kicsit...

Hosszú ideje nem jutottunk el a feleségemmel kettesben sehová. Most elrabolom őt négy napra Görögországba. Végre egy gyerekmentes pár napra elszökünk ebből a nihilből!

– újságolta a Viszkis, aki imádott feleségével szinte alig látják egymást a hétköznapokon. Réka a gyerekek mellett a háztartást is vezeti, segíti Attilát, aki naphosszat a műhelyében készíti az edényeit, vagy éppen tanítványait oktatja a kerámia workshopjain, hétvégente pedig vásárokra jár, hogy értékesítse a termékeket. Ambrus Attila nagyon büszke rá, hogy sikerült tiszta lappal új életet kezdenie Réka oldalán, ahogy gyönyörű családja is büszkeséggel tölti el, miközben látja, hogy több időt kellene gyerekek nélkül is együtt töltenie a kedvesével.

„Nincs semmi magánéletem. Nem érek rá a feleségemre sem soha, és azt érzem: ez így nem mehet tovább! A purgatóriumig, de akár a pokolig is elmennék, csak ne kelljen egész áldott nap másokkal foglalkoznom, beszélgetnem vagy pelenkát cserélnem!” – meséli székelyes humorával a Viszkis, aki nehezen viseli a kisgyerekekkel való problémákat.

„Mint egy falat kenyér”

Ugyanakkor Ambrus Attila hálás a mostani életéért, imádja a munkáját, de a helyzet az, hogy néha nála is betelik az a bizonyos (viszkis) pohár... Korábban a Borsnak már nyilatkozott erről a keramikus, aki akkor azt mondta: olyan az élete, mint egy diliház. Úgy tűnik, a helyzet csak fokozódott azóta, így aztán érthető, ha alig várja, hogy végre kikapcsolódhassanak.

Gyerekmentesen elszökni csak kettesben? Maga lesz a mennyország, mindegy, hol vagyunk. Legszívesebb egy lakatlan szigetre vinném, ahol nem találkozunk senkivel, nem fotóznak, nem ismer fel senki. Rékával besokalltunk mindketten, úgyhogy úgy kell nekünk most ez, mint egy falat kenyér

– tette hozzá őszintén kitárulkozva a Borsnak Ambrus Attila.

A Viszkis alig várja, hogy eltöltsön kettesben pár napot nejével Fotó: Bors

Négy nap az édenben

Július közepén kezdődik a várva várt utazás, Ambrusék remélik, hogy a görög partokon meg fogják megtalálni a nyugalmukat.

Egyébként én annyira nem is szeretem Görögországot, Korfun egyáltalán nem találtuk meg a számításainkat, legutóbb meg Zakynthoson voltunk, ahol méregdrága volt minden.

„Réka nem mondott le róla, így most egy új szigetre megyünk, rábíztam magam az ő döntésére” – újságolta a nyaralás részleteit Ambrus Attila, aki már számolja a napokat, mikor a parton, a kezében egy hideg itallal valóra válhat a vágya...