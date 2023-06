Megszakad a szív: 26 évesen meghalt a népszerű zenész

Gyászol a népszerű ausztrál Polaris zenekar, akik elvesztették szeretett és tehetséges gitárosukat, a mindössze 26 éves Ryan Siew-t.

A tehetséges gitáros mindössze 26 éves volt Fotó: Pixabay

A zenész halálának okát még nem hozták nyilvánosságra, annyit tudni csak, hogy Ryan „agyködre”, más néven agyblokkra panaszkodott az utóbbi hónapokban.

Halála óta elárasztották az internetet a részvétnyilvánítások, mind a család, mind a zenekar felé. A banda megmaradt tagjai, Jamie Hails, Rick Schneider, Jake Steinhauser és Daniel Furnari a csapat Instagram-oldalán adtak ki egy hosszabb nyilatkozatot, melyben mások mellett azt írják:

Megtört szívvel és a legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy drága testvérünk és bandatársunk, Ryan Siew június 19-én, hétfőn reggel elhunyt. 26 éves volt, és 10 hihetetlen éven keresztül a legjobb barátunk és művészi lelki társunk is volt. Jószívű és okos volt, vicces, bátor és kreatív, és minden mértéket meghaladóan tehetséges. Szerette a művészetet és a szépséget annak minden formájában.

A Polaris 2017-ben adta ki debütáló albumát, a The Mortal Coilt, majd 2020-ban megjelentet második albuma is, The Death of Me – írja a Mirror.