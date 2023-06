Síron túli üzenet: így panaszkodott párjára az erdőkertesi kettős tragédia áldozata

Holtan találtak egy fiatal párt egy autóban az erdőkertesi fás terület szélén tavaly nyáron. Kata és Dani többször szakított és kibékült, a fiú még meg is kérte a lány kezét, de aztán annak ellenére felbontották a jegyességet, hogy már az esküvő időpontját is kitűzték. A menyegző egyébként azért hiúsult meg, mert az adott napon a férfi egy korábbi ügye miatt elzáráson volt. A legközelebbi barátok és rokonom is csak találgatnak, hogy a fiatalok miért dobták el az életüket: a kocsi utasterébe bevezették a kipufogógázt.

Ebben az autóban halt meg a pár

Zsuzsanna, Kata édesanyja a lánya halála óta elszántan nyomoz. Tudni szeretné, hogy pontosan mi előzte meg a tragédiát, ugyanis meggyőződése, hogy a gyermeke nem kívánta itt hagyni a világot.

Amikor csak tehetem, kimegyek a lányom sírjához, de gyakran otthon is érzem, hogy velem van. Olyankor nyugalom száll meg

– mondta a Borsnak a gyászoló asszony, aki úgy gondolja, Kata személyiségével az öngyilkosság gondolata is összeegyeztethetetlen volt.

Túlságosan szerette az életet. Még mondta is nekünk, hogy Dani megpróbálta őt rávenni a közös öngyilkosságra, de Kata közölte vele, hogy ha meg akar halni, tegye egyedül

– emlékezett vissza Zsuzsanna.

Zsuzsanna gyakran felkeresi a lánya sírját

Zsuzsanna Kata több barátjával is felvette a kapcsolatot. Megkérdezte tőlük, mit mondott nekik a gyermeke. Egyikük továbbított az asszonynak egy hátborzongató hangüzenetet, így a gyászoló édesanya a saját fülével is hallhatta. hogyan panaszkodott a lánya a párjára.

„Gondoltam rá, hogy ha kajakra elhagynám, akkor öngyilkos lenne. Vagy nekem az utca sötét, így megvárna és kinyírna. Ki tudja, ha olyan lelkiállapotba kerülne… Annyira betegesen ragaszkodik hozzám, hogy ilyet én még nem láttam. Eddig egyik csávóm sem volt ennyire beteges. Ki vagyok amúgy ettől” – fogalmazott a lány.

Kata az édesanyja szerint élni akart

„Össze kell szednem a lelkierőmet, mert a lányom emlékének tartozom ennyivel. Az elkeseredett hangüzenet is megerősített abban, amiben egyébként is biztos voltam, hogy a gyermekem valójában nem akarta eldobni magától az életet – osztotta meg a Borssal Zsuzsanna, aki a felvételt a lap rendelkezésére bocsátotta.

Makai Gábor klinikai szakpszichológus a konkrét üggyel kapcsolatban etikai és szakmai okokból nem nyilatkozhatott, de általánosságban kifejtette az álláspontját.

Ha egy pár egyik tagja szeretné a kapcsolatot megszakítani, de a másik még ragaszkodik a kedveséhez és kapcsolódni szeretne hozzá, az ellenérzést, mi több, félelmet válthat ki abban, aki már nem akarja a kapcsolatot folytatni

– mondta a szakember és hozzátette: az elutasítás a ragaszkodó félben óriási feszültséget okozhat.

„Ha valaki nem fogadja el, hogy a kapcsolat véget ért, minden bizonnyal küzdeni kezd annak megmentéséért, viszont ez a küzdelem a másik érintettben ellenérzést, vagy akár félelmet eredményezhet. Ha valaki nagyon kitartó, előfordulhat, hogy átlépi a határokat, például zaklatja a másikat. Ez abból, aki a szakítás mellett döntött, folyamatos készültséget vált ki, hiszen szeretne a helyzettől megszabadulni. Ugyanakkor az is feszültté válik az elutasítástól, aki ragaszkodik a másik félhez” – fejtette ki a szakember.

A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálta a történteket. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a következő választ adta a Bors érdeklődésére: „Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy a halálesetek kapcsán idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Gödöllői kollégáim az általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálták a körülményeket, amiről bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni.”

