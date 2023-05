Zokogva jelentette be nővére: Elhunyt a legendás énekesnő

Nővére jelentette be Instagram-oldalán, hogy elhunyt 72 éves korában a SOUL ikonja, Linda Lewis. Az „It’s In His Kiss” című dal énekesnője szerdán békésen hajtotta örök álomra a fejét az otthonában.

Fotó: Pixabay

„A legnagyobb szomorúsággal és sajnálattal osztjuk meg a hír, miszerint gyönyörű húgunk, Linda Lewis ma békésen távozott az élők sorából. A családként azt kérjük, hogy tartsák tiszteletben, ezt a szívszorító időszakot” – írta posztjában Dee Lewis Clay.

A londoni West Hamben született Linda Ann Fredericks több mint négy évtizeden keresztül kápráztatta el hangjával a közönségét. Öt oktávos hangjáról vált ismerté, valamint arról, hogy autodidakta gitáros és billentyűs volt.

Singer-songwriter who performed with David Bowie dies aged 72 https://t.co/8mWVdzZwQl — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) May 4, 2023

Miután befejezte a színi iskolát, az a megtiszteltetés érte, hogy 1964-ben szerepelhetett a Beatles-filmben. Később David Bowie 1973-as Aladdin Sane című albumának háttérénekeseként is felléphetett. Még ugyanebben az évben jelent meg az első sláger a „Rock-a-Doodle-Doo”. Ezzel az Egyesült Királyság slágerlistájának a tizenötödik helyét tudhatta magáénak.

Legnagyobb slágere azonban az „It's In His Kiss” volt, - a Cher The Shoop Shoop Song dalának átdolgozása - amely 1975-ben a hatodik helyig jutotta. Lindának a 80-as években négy top 40-es slágere is volt.