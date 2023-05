Újabb pletyka terjed Berki Mazsiról! Lehet, hogy most tévedés...

Berki Mazsi ugyan igyekszik háttérbe vonulni, de így is egyre-másra röppennek fel hírek a magánéletével kapcsolatban. Arról sem először pletykálnak, hogy ismét várandós, vagyis vele kapcsolatban nem mindig van új a nap alatt.

Berki Krisztián özvegyének valahogy nem igazán sikerül a visszavonulás, pedig szeretné, ha az emberek végre nem lennének kíváncsiak a magánéletére. Először akkor vált a rosszalló megjegyzések céltáblájává, amikor Kulcsár Edina visszalépett a Dancing with the Stars versenyétől, mivel áldott állapotba került. Ekkor ugyanis Mazsi vette át a helyét, amit bizony sokan nem vettek jó néven, hiszen úgy vélték, korai még a visszatérés férje halála után. Ezzel egy időben ütötte fel először a fejét az a pletyka, hogy ismét várandós, de erre a híresztelésre rácáfolt az idő, hiszen az özvegy pocakja nem és nem akart gömbölyödni. Végül a fotelhuszárok egy időre elengedték ezt a témát, de most újra felütötte a fejét.

Ennek oka egy videó, melyben egy parapszichológus állítja, meglátogatta őt Berki Krisztián lelke...

Mazsiról szinte naponta újabb és újabb pletykák kelnek szárnyra – Fotó: Szabolcs László

A videó, ami mindent elindított...

Ahogyan azt korábban a Bors is megírta, Lénárt Évi állítja, Berki rajta keresztül üzente meg özvegyének, hogy a lelke hamarosan egy új testben tér majd vissza és ő azt szeretné, ha ezzel a reinkarnálódással visszatérhetne a családjához, mint Mazsi második gyermeke. Ez a zavaros gondolatmenet lavinát indított el a kommentszekcióban, hiszen többen is úgy értelmezték, hogy máris várandós.

Elég hamar felülkerekedett a boldogsága a gyászon ennek a szent asszonynak!

– írja az egyikük, míg más úgy gondolja, mindenki foglalkozzon a saját dolgával.

„Úgy őszintén? Mi közünk van nekünk ehhez? Miért kell ezt nyilvánosságra hozni? Magánügye” – keltek Mazsi védelmére.

Persze volt, aki szerint kicsit korai lenne még új kapcsolatában egy gyermeket vállalni.

„Hát ez gyorsan ment, nem mondhatjuk, hogy pazarolta az időt” – írta egy kommentelő, míg egy másik nem kímélte a sztáranyukát.

„Ha egészséges, jó kis gyerektartást, netalán még asszonytartást is fizettethet majd vele, míg rá nem tör a szerelem megint villámcsapásként” – fogalmazott egy kevésbé jóindulatú hozzászóló.

Mazsi a mai napig nem erősítette meg új kapcsolatát – Fotó: TV2 Tények

Újra rátalált a szerelem?

Tény, hogy van esély rá, hogy Berki Krisztián özvegye valamikor ismét anyai örömök elé nézzen, hiszen sokan tudni vélik, hogy újra szerelmes. Ezt ugyan ő maga nem erősítette meg, de azt éppen a Borsnak árulta el, hogy új életet kezdett Székesfehérváron. Ugyanakkor Mazsi egy közeli ismerőse hozzátette, hogy vállalkozó kedvesével költözött új otthonába.