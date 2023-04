"Ebben nem rám ütött" - sosem hallott dolgok derültek ki Berki Krisztián kislányáról

A Viasat3 Troll a konyhában műsorában láthattuk legutóbb az anyukát, aki fakanalat ragadva nyűgözte le a tévénézőket.

Nagyon élveztem a versenyt! Laza volt, jó hangulatban telt; játéknak éltük meg

– emlékezett vissza Mazsi, majd hozzátette: a versenynek köszönhetően ihletett is kapott, hogy hogyan újítsa fel a konyháját.

„Jó időben főleg grillezni szeretek, de főzni is. Igyekszem egészségesen és tisztán enni, sok halat fogyasztok. De ugyanúgy szívesen elkészítem anyukám húslevesét egy kis csirkemájjal megbolondítva” – válaszolta az anyuka a hot!-nak.

Fotó: VIASAT3

„Egész házias lettem”

Közel egy éve vesztették el a családfőt, így teljesen új életet kellett kezdeniük együtt.

Emma mindent megkóstol, amit eszem (...) Jó evő, megmondom őszintén, nem korlátozom semmivel, a bölcsiben is jól eszik. Ebben nem rám ütött: amikor én gyerek voltam, anyukám szaladgált utánam, hogy végre egyek egy falatot. A minap Emma pár napig beteg volt, szinte semmit sem evett, csak a tápszert fogadta el. Jól jött, hogy van rajta egy kis husi.

"Szoros a kötődésünk"

"Éppen formába lendülök testileg-lelkileg. Az utóbbi időben elhanyagoltam a jógát és magamat, a lelkemre nem szakítottam elég időt. Erre pedig szükségem van. Hajlamos vagyok elveszni a hétköznapokban. Amellett, hogy próbálok magamra is figyelni, konkrét dolgokkal is foglalkozom, lépésekben haladok"– újságolta Mazsi, aki most Emma szobáját szeretné felújítani.

Nagyon cuki, kezdi bontogatni a szárnyait, akarata is van, sőt anyafüggősége is! Ugyanakkor néha már makacskodik is. Sokat vagyunk ketten, szoros a kötődésünk. Rajtam kívül anyukámat, a testvéremet és a bölcsis nénit szereti nagyon. A legjobb gyerek a világon

– mondta a büszke anyuka.

Fotó: Berki Renáta Mazsi/hot! magazin

"Sokat fejlődött, folyamatosan pakol a lakásban. Hamar rendetlenséget csinál, azaz szeret „segíteni”. A múltkor gyanús volt, hogy csöndben van, megnéztem, és a gyanú beigazolódott: sorban dobálta ki a vasalt ruhákat a szekrényből. Én szépen újra összehajtogattam. Magamhoz képest egész házias lettem, nincs bajom a házimunkával, de bevallom, ebben van segítségem"– mesélte Mazsi.

„Inkább kifizetem a bejárónőt”

Mazsinál az a prioritás, hogy dolgozhasson, még a bejárónőt is hajlandó kifizetni, csak hogy több időt tölthessen lányával.

Ha egy nőnek lehetősége van arra, hogy pénzt keressen (én már 14 éves korom óta dolgozom), akkor a házimunka helyett inkább kifizetem a bejárónőt, hogy ne menjenek el napok a takarítással.

„Ezt az időt inkább a kislányommal töltöm. Fontos számomra a rend, és örülök, hogy van segítségem. Vannak olyanok, akik nem engednek be idegeneket az otthonukba, de én ezt másként látom. Amíg tudok, élek ezzel a lehetőséggel”– fűzte hozzá az anyuka, majd hozzátette: gyakran járnak étterembe, ha tehetik, külföldre utaznak pihenni.

„Nemrég tartottunk egy baba-mama hétvégét, Svájcba utaztunk egy barátnőmhöz. Emma igazi mókamester, meg sem kottyant neki a kétórás út”–mesélte Mazsi.