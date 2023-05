„Többszerelműségre vágysz?”: felháborodott Dundika, Majka harmadik felet vonna be a házasságukba

Ahogyan arról a Metropol is beszámolt, Majka és Dundika – hosszú élettársi viszony és a közös gyerekek után – végre összekötötték az életüket, és kimondták a boldogító igent. Az esemény nem kis felhajtással járt együtt, és annyi bizonyos, hogy aki erre meg volt híva, az emlékezni fog a nagy esküvőre, ameddig csak él. Most azonban úgy tűnik, hogy nem elégíti ki teljes mértékben a házasélet Majkát, ugyanis egy harmadik felet is be szeretne vonni.

Majka és Dundika nagyszerű párost alkotnak. Fotó: Metropol

Majka és Dundika nem most kezdték a közös életüket. Az idő azonban megedzette őket: közösen nevelik fiaikat, és egymás támaszai. Nemrégiben a Metropol számolt be arról, hogy Majka nem szeretné elkényeztetni gyermekeit: bár lakást és kocsit kapnak a szülőktől, de céget nem hagy rájuk. Ebben az interjúban mesélte el a rapper, hogy Dundika sokkal következetesebb szülő, és igen szigorú anyukának számít.

Nem bízták tehát a véletlenre: a házasság számukra egy megerősítés volt: megerősítették az egyébként is erős szövetségüket. Most azonban úgy tűnik, hogy Majka egy harmadik fél felé kacsintgat. Ahogyan már megírtuk, a műsorvezető elhagyta az országot, most pedig Las Vegasban múlatja az időt. A város pedig teljes mértékben lenyűgözte, azonnal bele is szeretett. Olyannyira nagy a szerelem, hogy amiatt könyörög a nyilvánosság előtt feleségének, hogy vonják be őt is a házasságba:

„Olvastam valahol, hogy egy ember elvette feleségül a kukáját… (Mondjuk utána elváltak.) Azon gondolkoztam, hogy én elvenném Las Vegast feleségül! Ezt a bigámiát igazán bevállalhatnád, Hajnalka. Naaaaa!!! Úgyis kaptál ma virágot…! Legyél mááá jó fej!”

Ezt persze Dundika sem hagyhatta szó nélkül: