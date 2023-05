Ördög Nóra megcsókolta A kis hableány szobrot Dániában – Fotó

A TV2 csinos műsorvezetője nemrég még Mexikóból jelentkezett be, az Ázsia Expressz 4. évadának forgatásáról, ahova utánament a családja is. Ezúttal Ördög Nóri, férje Nánási Pál, no meg gyermekeik, Mici és Vencel délnyugat után észak felé vették az irányt: a legfrissebb fotók Koppenhágában készültek. Dánia fővárosa egyébként nem a végső úti cél, csak egy megálló: Nóriék a norvég fjordok felé tartanak.

Fotó: Metropol/SzL

A dániai helyszínről hét felvétel is felkerült Ördög Nóra Instagram-oldalára, a hatodik képen éppen az látható, ahogy a műsorvezető megcsókolja Koppenhága egyik, ha nem leghíresebb szobrát, A kis hableányt – feltehetően a fotóművész Nánási Pál ügyes beállításának köszönhető, hogy úgy tűnik, mintha a parton lévő Nóri szája a vízben található sziklán pihenő kis hableány szobor arcához érne. (Hogy mi köze A kis hableánynak Dániához? Nos, a történet valójában nem Disney-mese, hanem a dán Hans Christian Andersen költő és meseíró egyik gyöngyszeme.)

Íme Ördög Nóriék koppenhágai fotócsokra, melyek közül a hatodik felvételen látható az ominózus csók: