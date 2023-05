Megható vallomást tett gyermekeiről Pápai Joci

Pápai Joci nem tagadja, bizony az iskolában nem volt mintadiák. Sokszor előfordult, hogy társaival együtt kiközösítettek másokat, de megtapasztalta azt is, milyen, amikor őt bántják. Többek között erről is beszélt közel 60 diáknak a zánkai Bozzay Pál Általános Iskolában, hiszen mint mondja: fontos tudatosítani a fiatalokban, hogy ilyen korban még nincsenek tisztában azzal, mit csinálnak és mit okozhatnak ezzel...

Pápai Joci gyermekei is megtapasztalták az iskolai bántalmazást, főként kisfia, Zalán (Fotó: Szabolcs László)

„Visszagondolva az én gyerekkoromra azt gondolom, hogy a gyerekek sem szentek, hiszen az ő korukban még egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy mit csinálnak, és az milyen következményekkel járhat. Jó néhány esetben fordult elő velem is, hogy én sem tudtam, mit csinálok és mit okozhatok a tetteimmel. Sajnos előfordult, hogy kiközösítettem más gyerekeket, vagy éppen engem bántottak. Az egyetlen mentségem, hogy ilyen esetekben mindig megszólalt bennem egy belső hang, tudtam, hogy ez így nincs rendjén. Nyilván bocsánatot is kértem, vagy éppen engesztelésül odaadtam a legjobb kabátomat. Ez a kép máig tisztán él bennem. Amikor bántottam valakit, annyira megsajnáltam, hogy nekiadtam a kabátomat. A lelkiismeretem mindig megszólalt, és nagyon bízom abban, hogy másoknál is így működik. A mai világban viszont azt látom, hogy sokan másként állnak ehhez...” – mondta a Borsnak Joci, aki sokszor tapasztalta meg az iskolai bántalmazást gyermekként, s mint kiderült, szülőként sem ismeretlen a helyzet számára. Bár lányát szerencsére nem érte hasonló atrocitást, addig fia, Zalán nehezebben kerüli el ezeket a szituációkat, hiszen nagy népszerűségnek örvend.

Egy szülő nehezen fogja vissza magát, ha a gyermekét bántják. Ezzel szerintem mindenki egyetért. Az én gyerekeimet is érte már ilyesfajta atrocitás, bár szerencsére nem fordult elő sűrűn. A lányomat mondjuk abszolút elkerülték ezek a dolgok, de a fiamnál már más a helyzet.

„Ő sokkal harsányabb, ráadásul egy központi személyiség: humoros, jó sportoló, vagány gyerek. Azt hiszem, hogy egy bizonyos pontig engedem, hogy megtapasztalja ezeket a dolgokat, hogy megtanulja kezelni őket. Még nem volt olyan, hogy nekem közbe kellett volna lépni, de nagyon sokat beszélgetünk, szeretnék mindenről tudni és a támasza lenni. Ez ugyanis a legnagyobb segítség egy szülő részéről, ha a gyermeke támasza marad egy életen át” – fogalmazott az énekes.