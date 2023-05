Lufikkal jelentették be Young G-ék az örömhírt: ez a helyzet a babával

Young G és Mészáros Norina élete a gyönyörű, kétéves kislányuk körül forog. Szeretnének neki tökéletes és boldog gyerekkort biztosítani, éppen ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy nevetni lássák.

Young G és szerelme / Fotó: Szabolcs László

Young G Béci mindent megtenne, hogy a széltől is megóvják kislányukat. A tüneményes gyerek most kétéves, és bölcsibe jár. A Metropol nemrégiben arról számolt be, hogy a párjával igencsak tartanak attól, hogy a lányuk skarlátos lesz, hiszen több óvodás és kisiskolás körében is megemelkedett az utóbbi időben a skarlátos megbetegedések száma.

Persze van bennünk félelem, hogy skarlátos lesz a kislányunk, de úgy gondoljuk, ez szükséges, hogy erősödjön az immunrendszere. Most még könnyebben átvészeli a betegségeket, később pedig, az óvodában vagy az iskolában már sokkal ellenállóbb lesz. Több barátunk – akiknek szintén bölcsis a gyereke – azt mondták, hogy általában egy hetet van az ő lurkójuk az intézményben és két hetet otthon, mert állandóan elkapnak valami nyavalyát

– mesélték akkor, szerencsére azonban úgy tűnik, a baba teljesen jól van. Sőt! Most ünnepelte második születésnapját, és ilyen aranyos, mosolygós, kacarászós arcocska láttán mindenki felvidul. A kislány sok-sok tarka lufi között pillantotta meg a tortáját, aminek szemmel láthatóan nagyon örült. Norina elmondta, hogy a kislány nagyon különleges: rendkívül okos és eleven, kedves és jókedvű, és a bölcsiben sem kell félteni.

