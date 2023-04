„A torkom is kiszakad” – Szörnyű fájdalmak kínozzák Young G-t és feleségét

Aggasztó bejegyzést tett közzé Young G és felesége! A szerelmesek az elmúlt napokban nem voltak túl jól, egy aljas betegség ledöntötte őket a lábukról. Mint kiderült, kislányukat sem kímélte a kór, ám szerencsére ő már sokkal jobban van. Ellenben a szülőkkel, akik rendesen megszenvedik a dolgot...

Szenved a betegségtől Young G és Norina Fotó: Szabolcs László

Apa offon van, egész éjjel kijött belőle minden. Én offon vagyok, nekem a fél arcom borzalmasan fáj, nem bírom nyitva tartani a szemem, és a torkom is kiszakad

– osztotta meg 24 órán keresztül elérhető történetében Norina, a leírtak alapján pedig valószínűleg el is kél nekik a segítség. Mivel kislánya, Rebeka már túl van a betegségen, rá most a nagymama vigyáz, hogy a szülők mielőbb meggyógyulhassanak.

Mindenben segítik egymást

Az utóbbi hónapokban többször is betegeskedett már a sztárpár, azonban a komoly egészségügyi problémával is meg kellett küzdeniük. Bécit immár több mint hat éve autoimmun ízületi gyulladás és pikkelysömör gyötri, míg Norinánál méhnyakrákot diagnosztizáltak korábban az orvosok.

„Azelőtt kezdődött, hogy Norinát megismertem, akkoriban durvult be igazán, amikor összejöttünk. Norina már akkor is nagyon keményen helytállt: volt, hogy ő segített ki az ágyból, én pedig vécére is csak mankóval tudtam menni. Borzasztó fájdalom volt az ízületeimben, a lábamban, a kezeimben” – mondta lapunknak korábban Béci, akinek a felesége még ennél is fájdalmasabb napokat élt meg. Norina ugyanis kicsivel több mint egy évvel ezelőtt szabadult meg a méhnyakráktól.

Január 18-a mindig egy emlékezetes nap lesz számomra, hiszen ezen a napon szabadultam meg a méhnyakráktól! Ez a betegség nem válogat, és nem győzöm hangoztatni, hogy fél évente járni kell szűrésre, mert megmentheti az életed!

– írta az évfordulón Norina.