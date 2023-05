Kislánya helyett a bulit választotta? Kemény vádak érték G.w.M-et

G.w.M-nek nem jutott sok az apaszabiból, hiszen alig pár nappal kislánya születése után visszatért a színpadra. A rapper erről az Instagram-oldalán számolt be, sőt arra is kitért, hogy mostantól minden hétvégéje a koncertekről fog szólni. Egyik rajongója ugyanis megkérdezte, mivel telik a napja, a válasz pedig az volt, hogy járja az országot.

G.w.M-et komoly vádak érték, amiért visszatért a színpadra Fotó: TV2

Járom az országot hétvégente és fellépek

– írta az apuka, aki szombaton két rendezvényen is részt vett. Ebből az egyik hajnali 2-kor kezdődött, ami feltehetően majdnem egy reggelig nyúló buli volt, így Kulcsár Edina egész éjszaka egyedül maradt Amarával. Ezért kapott hideget-meleget az interneten a rapper, valaki szerint ugyanis még túl korai volt magára hagyni az anyukát egy újszülött babával és két másik gyerekkel.

„Kicsit várhatott volna még, ha már annyira jól megy, ahogy mutatják... Egy pár napos babával maradt Edina, meg ahogy látom a többi gyerek is visszajött Csutitól. Ja, és ott a kutya is. Hát nem tudom, korai volt ez még szerintem” – írták, s bár sokan egyetértettek vele, az is igaz, hogy a rapper csupán hétvégente vállal fellépéseket, így ideje nagy részét még mindig Edinával és újszülött kislányával töltheti. Sőt, arra is felhívták sokak figyelmét, hogy az apukák nagy része nem engedheti meg magának, hogy sok időt távol töltsön a munkájától...

Ám korábban arról is szó volt, hogy az idei évben kizárólag csak nagy- koncerteken láthatja őt a közönség, ami az elmúlt két rendezvényre nem volt igaz.

„Kizárólag nagykoncerteken fogunk találkozni”

Pár hete harangozta be G.w.M a közösségi oldalán, hogy akkora sikert aratott az élő zenés koncertje, hogy a jövőben csak ilyenekre fog sor kerülni. A mostani hétvégét nézve egyelőre még várathat magára a dolog, azonban a rapper azt ígérte, hogy a következő időszakban minden álmát meg fogja valósítani.