Bejelentésre készül Jamie Foxx családja

Cáfolta az édesapja kritikus állapotáról szóló híreszteléseket Corinne Foxx, a Ray című moziban nyújtott alakításáért Oscar-díjjal elismert Jamie Foxx lánya.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A fiatal nő szerint elszomorító, hogy sokan már arról beszéltek, hogy a család a színész halálára készül, miközben valójában Foxxot hetekkel korábban kiengedték a kórházból, és a sztár már olyan jól van, hogy már pickleballozott is.

Az 55 éves színészt még április elején kellett a Back in Action című film forgatásáról sürgősen kórházba szállítani, és a rosszullétének okairól azóta sem derültek ki részletek. Foxx ugyan némiképp megnyugtatta rajongóit, mikor Instagram-oldalán egy bejegyzésben megköszönte a sok bátorító üzenetet, de az állapotáról azóta is ellentmondásos hírek érkeztek. Ezeket oszlatta el most a színész lánya, aki azt is jelezte: a jövő héten izgalmas bejelentést tesznek – írja a Metro.