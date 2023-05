Fiai miatt figyelmeztették Majkát: Las Vegasból jelentkezett be a család

A Metropol számolt be arról, hogy Majka Las Vegasba utazott, a kaszinók városa pedig olyannyira lenyűgözte a rappert, hogy egyszersmind feleségül is szerette volna venni. Ezen persze felesége, Hajnalka is jót derült, most azonban fontos dologra figyelmeztetik a rajongók.

Majka mindent megtenne fiaiért / Fotó: Szabolcs László

Olvastam valahol, hogy egy ember elvette feleségül a kukáját… (Mondjuk utána elváltak.) Azon gondolkoztam, hogy én elvenném Las Vegast feleségül! Ezt a bigámiát igazán bevállalhatnád, Hajnalka. Naaaaa!!! Úgyis kaptál ma virágot…! Legyél mááá jó fej!

– könyörgött Majka néhány napja feleségének, aki csak jót nevetett a dolgon. Az egész Majoros család Las Vegasba utazott, hogy ott lazítsanak egyet. Aki járt már a sivatagi városban, az tudja, hogy Vegas soha nem alszik és soha nem lehet megunni: tele van izgalmas műsorokkal, látványosságokkal, koncertekkel és előadásokkal, és persze a kaszinókról ne is beszéljünk! Nem csoda tehát, ha valaki első látásra beleszeret a városba. Majka most fiaival és feleségével felült a város egyik szimbólumára, az óriáskerékre, onnan posztolt a közösségi oldalán.

Lesz vajon olyan, hogy nem megyünk fel az óriáskerékre?

– tette fel a kérdést, mire a rajongók fontos dologra figyelmeztették: elmondták, hogy addig kell örülnie, ameddig a gyerekek vele szeretnének kalandokat átélni, nem pedig a haverjaikkal és a barátnőjükkel: