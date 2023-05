Esküvőről és gyermekvállalásról mesélt Szabó Ádám és szerelme – Videó!

Nem élem bele magam, igazából az zavar, most megmondom őszintén, mivelhogy ismert ember párja vagyok így akármihez kezdenék, az mindenféleképpen a negatívból vagy a nullából indul... Nem tudom, hogy miért ilyenek az emberek, de tényleg, hogyha most éppen fodrász lennék, vagy pék, vagy akármi, akkor abba kötnének bele. Megszenvedem én is, meg sokan írják, hogy hát ki kell taposnom azt az utat, ki is taposom. És ki is fogom