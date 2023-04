Hoppá: máris babát vár Szabó Ádám menyasszonya?

A Sztárban Sztár egykori győztese, Szabó Ádám tavaly jelentette be, hogy újra rátalált a boldogság, az akkoriban még házas, Farkas Jennifer oldalán, akivel a nő válása után hamarosan el is jegyezték egymást. Azóta is úgy tűnik, nagyon boldogok együtt, legutóbb még egy közös számmal is bemutatkoztak.

A közös dal miatt kaptak hideget, meleget, főleg Jennifert bántották sokat a kommentelők.

„Jenni kapott pár megjegyzést, hogy amikor énekel és a nagyérdemű, abszolút hallással rendelkező és otthoni fotelében életük java részét megélő kritikusok feldolgozzák, amit hallanak és az lesz a konklúzió, hogy na ne már gyerekek... Biztos nem az Ő hangja, kamu, autotune, minek énekel, minek akar énekelni, minek akar fejlődni, minek akar letenni valamit az asztalra, minek kapaszkodik fel a harmonikáson stb. Ezen az anyagon nincs semmi effekt, nincs szerkesztve, javítva, ez a »csúf« és nyers igazság. Jenni háromszor volt eddig énektanárnál! Előtte soha nem énekelt fel semmit mikrofonba, nem járt stúdióban és azt sem tudta, hogy amúgy Ő egy énekesnő, egy művész és egy csiszolatlan gyémánt! Most azon dolgozunk, hogy ragyogjon és kicsit mindenki érezhesse fényét!” – kezdte a bejegyzésében Szabó Ádám, aki mindenáron megvédi menyasszonyát a rosszindulatú kommentelőktől és leszögezte, hogy segíteni fogja őt az énekesi karrierjében.

Most is megosztotta a követőivel, mit jelent számára Jennifer, áradozott arról, mennyire szereti a nőt.

„Nekem ő a leggyönyörűbb, legértékesebb, legfontosabb. Napról napra jobban szeretlek, és szinte drogként érzem azt, hogy általad végre önmagam lehetek, de függővé váltam. Függök a feltétlen szeretettől. Ennél jobb és felnőttként átélt érzés már csak az lehet, hogyha ezt családként érhetjük majd el! Alig várom! Szeretlek” – írta a kép alá a szerelmes férfi.