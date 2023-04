Különös teória: Ezt keresi minden nőben Szabó Ádám

Ezen az anyagon nincs semmi effekt, nincs szerkesztve, javítva, ez a »csúf« és nyers igazság. Jenni 3-szor volt eddig énektanárnál! Előtte SOHA nem énekelt fel semmit mikrofonba, nem járt stúdióban, és azt sem tudta, hogy amúgy Ő egy énekesnő, egy művész és egy csiszolatlan gyémánt! Most azon dolgozunk, hogy ragyogjon, és kicsit mindenki érezhesse fényét! De nem hagyom senkinek, hogy egy olyan embert, aki dolgozik és küzd azért, hogy lehessen valaki, és VALAKIVÉ válhasson, elvegyék tőle azt, amivel Ő VALAKI lehet! Mert 3 alkalommal olyat mutatott az énektanárunknak, Török Andrisnak, nekem, barátainknak, családtagjainknak, ami hihetetlen és csodaszámba vehető! Nem tudta, hogy meg van áldva tehetséggel! Nem tudta, hogy ragyog és csodálatos, mint a nap! Most már kezdi elhinni, hogy ezt nem csak mi gondoljuk így, és higgyünk benne, hanem ismeretlen emberek is, akiknek ugyanígy örömöt okozhat és adhat az, hogyha hallhatják a hangját és láthatnák fent Őt a színpadon, mert neki ott van a helye