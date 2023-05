Érettségijükről nosztalgiáztak a celebek: Sebestyén Katja énekelte a nyelvtantételt, Schmuck Andor megszívatta a matektanárt

Hétfőn megkezdődött az érettségi, a Metropol felkeresett néhány hírességet, hogy felidézzék, ők hogyan élték meg a fontos vizsgákat.

Schmuck Andor megszívatta a matektanárát

„Az érettségin a passzív ellenállás részese voltam!” – kezdett bele a Metropolnak nyilatkozva a politikus. – „Isten bocsássa meg, de annyira nem szerettük a matektanárt, hogy azt gondoltuk, kiszúrunk vele. Kiszámoltuk, hogy ha csak az első két feladatot csináljuk meg, akkor már megvan a kettes, így mikor azzal végeztünk, tömegesen felálltunk és beadtuk a szinte teljesen üres feladatlapot.”

17 perc alatt megvolt az érettségi. Ma már persze nem tenném ezt. Egyébként nem járt rosszul a tanár. Sok évvel később egy érettségi-találkozón bocsánatot kértünk tőle, mire közölte: sosem volt ilyen könnyű dolga az érettségik javításával…

– idézte fel nevetve a politikus, aki azt is elmesélte, 1989-ben, a rendszerváltás évében a bolondballagásukon úttörőnyakkendőt húztak, amiért kihívták rájuk a rendőrséget.

Sebestyén Katja elénekelte a tételt

A TV2 Sztárban sztár leszek! tehetségkutató első évada döntősének gyerekkora óta mindene a zene, az éneklés.

A nyelvtan szóbeli tételt szó szerint elénekeltem! Pont a kedvencemet, a nyelvjárásokat húztam, és mivel sok népdalt ismertem, megkértem, hadd énekeljem el ezeket az adott nyelvjárásban!

– idézte fel Katja, aki az egyetemen a bolgár-orosz diplomája megszerzésére is gitárral felszerelkezve érkezett, s ott is énekelt a vizsgán. Az énekesnő ráadásul idén is átéli a vizsga izgalmait:

„A nagyfiam most érettségizik. Reggel óta bújom az internetet, vártam, hogy megjelenjen a feladatsor. Hetek óta tanulok a fiammal, töltöttem a fejébe Petőfit, Radnótit… A Sorstalanság megírásának kerek évfordulója van, az egyik Kafka-regénynek is. Arra számítottam, hogy ezek közül lesz kérdés a magyarérettségin, hát tévedtem, egy egészen modern művet kellett elemezni, és az iskolába való biciklizésről írni!” – háborgott nevetve Katja.

Tavaly a Ripostnak nyilatkozva Csepregi Éva arról beszélt, hogy nem izgult a matekérettségin 1972-ben, sokkal jobban foglalkoztatta, hogy előtte lévő nap lépett fel a Kócbabák nevű formációval a Ki mit tud? tehetségkutatón.

Szintén az előző érettségiszezonban vallott a Borsnak Zalatnay Sarolta, akinek Jaj a matek! című dala egyfajta vallomás is lehetne:

„Azt gondolkodás nélkül elmondhatom, hogy a matek az mindig is a gyengém volt. Egyszerűen nem értettem soha. Minden másból kitűnő tanuló voltam, kivéve a matek, fizika, kémia. Ezek számomra konkrétan lehetetlen feladatnak tűntek az iskolában.”