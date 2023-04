Ketyeg az óra: a magyar politikusnak egy hete maradt, hogy megtalálja a szerelmét

Schmuck Andorról köztudott, amellett, hogy a nyugdíjasok védőszentje, a női nem nagy rajongója és fáradhatatlan tisztelője, az a típus, aki a csalódásai ellenére hisz az őszinte és igaz szerelemben.

Schmuck Andor töretlenül hisz abban, hogy rátalál a szerelem Fotó: Máthé Zoltán

Bár túl van két váláson, töretlenül hisz abban, hogy Ámor nyila eltalálja, akár a legváratlanabb helyszínen és pillanatban.

A romantikus lelkületű politikus nemrég azt prognosztizálta, hogy május 1-jén, a munka ünnepén kopogtat ajtaján a szerelem. Feltevését a felsőbb erők is megerősítették, egy jósnő is azt vizionálta ugyanis, hogy Andor akkor már nem lesz szingli. Ez viszont azt jelenti, hogy mindössze 1 hete maradt arra, hogy megtalálja a lelki társát, az idő pedig ketyeg!

A Metropol megkereste Schmuckot, hogy megtudjuk, hogy áll most a nőügyekkel. Érdekes választ kaptunk!

„Való igaz, hogy a jósnő május 1-jére mondta az új kedvesem betoppanását, de arra nem tért ki, hogy mindez mégis melyik évben várható. Ezért még nem lehetek biztos semmiben, azt viszont ne gondolja senki, hogy otthon várom ölbe tett kézzel a számomra tökéletes nő érkezését. Május 1-jén is rengeteg program vár rám, megyek például egy nyugdíjasoknak szervezett Ki mit tud?-ra, és egy szentjánosbogárlesen is részt veszek. Ki tudja, talán a bogarak megfigyelése közben találkozom valakivel, aki elrabolja a szívem. Ha ez így lesz, akkor pár héten belül feleségül is veszem a hölgyet, mégis, mire várnék?” – morfondírozott a Metropolnak Schmuck, aki nem is olyan régen bejelentette, hogy Tinder Tündérek címmel könyvet ír az emlékezetes, olykor kínos Tinder-randijairól, amiből bizony volt bőven! Ám egyik korábbi partnerének sem kell aggódnia, Andor ugyanis nem fogja nevesíteni azokat a nőket, akik a múltban közel kerültek hozzá.

Vajon ki lesz az a hölgy, akinek végül sikerül közel kerülnie a szívéhez?