Visszautasítja a csoportos terápiát Berki Krisztián édesanyja

Szomorú évforduló közelít: május 6-án lesz egy éve, hogy váratlanul elhunyt Berki Krisztián. A médiaszemélyiség édesanyja a mai napig nem tudott megbirkózni a gyásszal. Pedig tudja: vannak csoportok, ahol kibeszélhetné a fájdalmát, ő azonban inkább magába fojtja azt.

Fotó: TV2

– A mai napig nem fogtam fel, hogy nincs többé gyermekem, a mai napig lesem az ajtót, hátha belép. Nézem a telefont, hátha megcsörren… De csak a csend van, a gyermekem nem jelentkezik. Nyilván a gyászt mindenki másképp dolgozza fel, én magamba zárom, ezért nem is megyek el semmiféle csoportos terápiára. Nekem nem esne jól, ha másokkal is meg kellene osztanom, hogy mit érzek. Még akkor sem, ha tudom, hogy ugyanolyan szülők ülnek ott, mint én. Akik elvesztették a gyermeküket. Nagyon sokan vannak ám! – magyarázta a Borsnak Júlia asszony, aki azt is elárulta, hogyan tölti majd fia halálának az évfordulóját.

