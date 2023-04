Visszaszólt Kulcsár Edina az őt támadóknak

Kulcsár Edina és G.w.M nemrég döntöttek úgy, hogy bővülőfélben lévő családjukat még egy kiskutyával is kiegészítik. Bár a kiválasztott cane corso tündéri kölyök, ám gyakran képzik ki illegális viadalokra harci kutyának, emiatt az álompár sok rajongója megrémült.

Hangot is adtak félelmüknek, miszerint Medox és Nina még így is elég kicsik, ráadásul úton van a következő trónörökös, akinek az ellátása és nevelése is nehéz feladat elé állítja majd a kismamát. Három gyermek mellé pedig még egy kutya is, úgy hogy közben a karriert is egyengetni kell, meg feleségként is helyt kell állni, ez túl nagy vállalás lehet, vélték.

Most azonban Kulcsár Edina mindenki aggodalmát eloszlatta. A modell egy olyan képet posztolt, amelyen látszik hatalmas pocakja, s közben Medox öleli szeretetteljesen. Alatta pedig elmagyarázza, hogy nincs ok a félelemre: az első terhessége alatt nagyon izgult, hiszen ekkor vált anyává. Nem tudta pontosan, mire kell számítania, így teljesen ismeretlen területre érkezett. A második terhessége nehezebb volt, hiszen Medox még kisbaba volt, és nem tudta elképzelni, hogyan tudja gondját viselni majd egy csecsemőnek és egy alig kétéves gyereknek. Aggodalma be is igazolódott: nagyon nehéznek bizonyult a feladat.

Most azonban egészen másképpen érez: egyáltalán nem aggódik, és már alig várja, hogy megszülessen Amara. Alig várja, hogy három gyermeket neveljen, mert már nem érzi úgy, hogy bármit is rosszul kezelhetne, ezért sokkal nyugodtabb. Ilyen nyugalom és harmónia mellett pedig még egy kutya is belefér a család bővítésébe.

