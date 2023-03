Számmisztikus elemzése Kulcsár Edináék kislányáról: „Amara erős személyiség lesz”

Már most zenei pályára szánja kislányát Kulcsár Edina és G.w.M? Már csak néhány hét, és megszületik közös kislányuk, aki a rendhagyó Amara nevet kapja majd. Edina elárulta, számmisztikailag is utánanézett a névnek: ez alapján a kislány azonos jegyeket visel majd, mint G.w.M, aki hatalmas rajongótábornak és nézettségnek örvend a videómegosztó oldalakon.

Edina szavait alátámasztotta Kiss Zoltán Zéro számmisztikus, aki a Borsnak nyilatkozva mondta el, mire következtethetünk Amara neve alapján:

„A családnévnek és keresztnévnek is saját energiája van. A pitagoraszi ábécé alapján kiszámolható a név betűinek számértéke.”

Amara esetében végül valóban a 7-es szám jön ki, ami a Szaturnusz bolygót képviseli. Szellemi szám, céltudatos személyiségre vall. Fontos kiemelni, hogy a teljes nevében rendkívül sok, összesen öt darab A betű szerepel, ami az 1-es értékű, a Nap száma. Ez a szám az egót, az önbizalmat jelöli.

„Ebből öt is van, így leszögezhető, hogy erős személyiség lesz a kislány! Amara nevének számértéke továbbá nagy akaraterőre és jelentős kreativitásra is utal. Varga Márk nevének számértéke is erről árulkodik. Ő nagyon fiatalon ért el jelentős zenei, tehát kreatív sikereket, mondhatni, hamar beteljesítette, amire a neve predesztinálta” − fejtette ki Zéro.

A különleges Amara név nem aratott osztatlan sikert Edina rajongói körében. Sokan kritizálták a rendhagyó névváltasztást, és volt, aki abba kötött bele, hogy miért van, hogy ellenben Edina nagyobbik gyermekeivel, akik a Szabó-Kulcsár vezetéknevet viselik, Amara csak a Varga vezetéknevet kapja meg. Erre a válasz az, hogy míg Edina az előző házasságában kötőjellel felvette akkori férje vezetéknevét a sajátja mellé, ezúttal lecserélte a Kulcsárt, hivatalosan már Varga Edina − ám ezt a választást diszkréten akarta kezelni, s a közösségi oldalakon továbbra is megmarad Kulcsárként.