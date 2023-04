Milliárdos lista: ők Hollywood leggazdagabb sztárjai

Ugyan a sikerfilmek főszereplőiről gyakran feltételezzük, hogy a vagyonuk kifogyhatatlan, a Forbes listája alapján a milliárdosok klubjába csak alig néhányan fértek fel Hollywoodból – és a többségük eleve több lábon áll. A lap kutatásai szerint tíz színész, énekes, rendező és televíziós személyiség tudott komoly vagyont felépíteni az évek során – írja a Daily Mail.

Fotó: Pixabay.com

A 46 éves Ryan Reynolds és felesége, a 35 éves Blake Lively nemcsak színészi tehetségéről, humoráról és közvetlenségéről lehet mostantól ismert, hanem gazdagságáról is, ugyanis a kettős vagyona az utóbbi években megállíthatatlanul szárnyal az egyre magasabb összegek felé, így most először fértek fel a Forbes listájára. Ryan Reynolds a Deadpool-filmeknek hála Hollywood egyik legjobban fizetett színésze, aki ráadásul éveken át futószalagon szállította a sikerfilmeket. De a filmipar mellett más területeken is otthonosan mozog befektetőként: saját gint forgalmaz, beszállt egy mobilszolgáltatóba, és a walesi Wrexham futballklubnak is tulajdonosa, míg felesége számos divatmárka nagykövete.

Rihannának sem kell szégyenkeznie, az énekesnő 2021 augusztusa óta mondhatja magát milliárdosnak. A kimutatások szerint hiába Rihanna a világ egyik legnépszerűbb énekesnője, a vagyona java nem a zeneiparból folyik be – Lively-hoz hasonlóan ő is a divatmárkák révén keresi meg betevője javát, de már színésznőként is kipróbálta magát, és a Samsung egyik reklámarcaként is jól keres.

Kim Kardashian reality shownak köszönheti az ismertségét, de hamar meglelte a vagyona gyarapításának lehetőségeit, és nem meglepő módon ő is a divat, kozmetika és sportruházat terén találta meg a szerencséjét. Mivel Kim Kardashian a közösségi médiában is nagyon aktív, influenszerként is jól keres, a legnagyobb márkák kérik fel jól fizető együttműködésre.

Nem meglepően az ex-férj, Kanye West is ott van a vagyonosok listáján, saját márkás sportcipői legalább olyan jól hoznak a konyhára, mint rapper karrierje, és vagyona egy jelentős részét jó hozamú értékpapírokban tartja. Azonban van egy rapper, aki már nála is jobban gazdálkodott...

Jay-Z ugyanis évek óta kirobbanthatatlan szereplője a listának, a zenei mogulnak számos karrier elindulásában volt már szerepe. Ezen kívül streamingszolgáltatót, pezsgő- és konyakgyárat is birtokol, de lassan ingatlanmágnásként is számon tartják a befektetések terén kiváló érzékkel rendelkező művészt. Ráadásul a felesége is tetemes részben hozzájárul a családi kassza növekedéséhez: Beyonce is a világ legsikeresebb énekesnői között szerepel.

Oprah Winfrey hányattatásokban gazdag fiatalkorában talán nem is álmodhatott arról, hogy egy napon a világ leggazdagabb emberei között találja magát – pedig a vagyona már 2003 óta eléri az egymilliárd dollárt. Oprah műsora műfajteremtőnek számított, mélyinterjúinak fogásait iskolákban tanítják, de a sztár a tévén kívül is jól keres: producerkedik, egy televíziótársaság társtulajdonosa, és színésznőként is kipróbálta magát.

A listán rendezők is helyet kaptak, a háromszoros Oscar-díjas Steven Spielberg is büszke milliárdos, akárcsak a Gyűrűk Ura-filmek rendezője, Peter Jackson, mindkét legenda filmjei jogdíjaiból is boldogan elélhetne további munka nélkül – de ugyanez igaz a médiamogul Tyler Perry-re is.