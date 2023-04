Felrúgta saját szabályát a Titanic sztárja, ennyi idős nővel randizik

Leonardo DiCaprio-ról régóta él az a legenda, hogy 25 évnél idősebb nőkkel soha nem jön össze. A világsztár korábban azzal verte ki a biztosítékot, hogy egy 19 éves modellel kavart.

Leonardo DiCaprio 28 éves nővel randizgat Fotó: GettyImages

A színész most azzal került a címlapokra, hogy egy 28 éves televíziós műsorvezetővel, Maya Jamával randizgat. Úgy tudni, hogy már februárban együtt buliztak Londonban, majd egy hónappal később pedig többször is együtt látták őket New York-ban.

Leonardo DiCaprio korábban romantikus gesztusként rózsát küldött a műsorvezetőnek, nem sokkal azután, hogy találkoztak közös barátaikkal.

A The Sun úgy értesült, hogy két egymást követő éjszakán buliztak együtt Londonban, majd ezt követően New York-ban találkozgattak. A múlt hónappban pedig egy klubból kilépve fotózták le őket. A portál szerint a pár azt tervezi, hogy több időt töltenek majd egymással.

Maya és Leo sok beszélgetnek, tartják a kapcsolatot és randevúzgatnak. Mindketten nemrég jöttek ki hosszú kapcsolatból, így egyikük sem rohan bele semmibe – jól érzik magukat, és majd meglátják, hogyan alakul ez közöttük

- mondta a párhoz közel álló forrás, aki megjegyezte, hogy színész sokat udvarol Mayának, és nagyon szeret vele együtt lenni.

Leo és Maya képviselői nem kommentáltak a híreket - írja a The Sun.