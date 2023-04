Fájdalmas múlt árnyékolja be Leblanc Győző életét

Leblanc Győző életét számos tragédia árnyékolja be. Testvérét agydaganatban vesztette el, közben második házassága is tönkre ment. Szinte lelkileg fel sem épült, amikor édesanyja is elment. A fájdalmaknak nem ért véget ezzel, tavaly szerelmét, Tóth Évát temette el.