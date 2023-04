Elképesztő videó került elő Arnold Schwarzeneggerről, ezt csinálta az utca közepén

Megéri a 75 éves Arnold Schwarzenegger Instagram-oldalát nézegetni, hiszen mindig akad egy-két jópofa tartalom, most azonban egy szokatlan poszttal jelentkezett a színész.

Az akciósztár nem lacafacázott Fotó: Getty Images

Az osztrák tölgynek ugyanis elege lett egy utcájában tátongó óriási kátyúból, miután az autósok és biciklisek is megsínylették azt. Így a többhétnyi hiábavaló várakozás után a filmsztár úgy döntött, hogy maga ragad lapátot és aszfaltozza be a méretes gödröt. A műveletben segítsége is volt és természetesen még egy videót is csináltak róla. Az érdekes felvételen jól hallható, ahogy egy környékbéli csodálkozva le is lassít Swarci mellett, aki elpanaszolja neki, hogy három hete nem történik semmi változás, ezért maga csinálja meg.

Mindig azt mondom, ne panaszkodjunk, tegyünk valamit ellene. Tessék!

– írta a videóhoz a színész.