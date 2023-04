Békét kötött G.w.M és Nagy Melanie? Válaszolt az ismerős

Hosszú hónapokon keresztül csatázott egymással G.w.M és Nagy Melanie, ám most úgy tűnik, eláshatták a csatabárdot. Legalábbis ezt állította a Ripost-nak az egyik közeli ismerősük, aki szerint a gyermekeik miatt döntöttek úgy, hogy véget vetnek a nyilvános sárdobálásnak.

Kibékülhetett egymással G.w.M és Nagy Melanie (Fotó: TV2)

Barátok sosem lesznek már, de legalább már nem mocskolják egymást a nyilvánosság előtt. A legutóbbi balhéjuk ugyanis odáig fajult, hogy már perrel fenyegették egymást, de az utolsó pillanatban sikerült megegyezniük. Most mindketten tartják magukat a megbeszéltekhez, azaz nem nyilatkoznak a másikról, nem ócsárolják egymást, élik a saját életüket

- kezdte a Ripost-nak az ismerős, aki azt állítja, hogy G.w.M és Melanie már nem kommunikál egymással, maximum csak a gyermekeik miatt.

"Tudtommal nem beszélnek egymással, maximum csak a gyerekek miatt váltanak pár szót. Abban viszont mindketten egyetértenek, hogy az a legfontosabb, hogy a kislány és a kisfiú is békében nőjön fel"- tette hozzá az informátor, akinek szavai alátámasztják azok a posztok, melyeket mostanában közzétesz a rapper illetve Melanie. G.w.M ugyanis nemrég összeházasodott Kulcsár Edinával, hamarosan pedig a kezében tarthatja közös gyermeküket is. Emellett egy kiskutyával is bővült a napokban a családjuk, sőt, még egy kertes házba is elköltöztek Csepelre. Míg a rapper a magánéletében teljesedhetett ki, addig Melanie-nak a karrierje szárnyal. Hamarosan megnyitja az első szépségszalonját, illetve műsorvezetőként is debütál.