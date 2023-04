Ajaj! Mi történt Curtis lábával?

Sűrű napokon van túl Curtis. Pár nappal ezelőtt elkísérte kosaras szerelmét búcsúmeccsére, hiszen Barnai Judit Judie abbahagyja a portolói pályafutását. A rapper gyönyörű fotót posztolt az alkalomról, hiszen megható ünnepségben volt részük a csapattal.

„Azt gondolom, nem lehet hiányérzeted ebben a pályafutásban kicsi!” – írta Curtis kedves szavait Judie-nak címezve Fotó: Curtis/Facebook

Nincs megállás

Majd újra sport: másnap Curtis, azaz Széki Attila fogta magát, és elutazott s Székesfehérvárra, ahol az imádott focicsapatával, az Újpest FC öregfiúkkal bezsebelték találkozója összes díját, Curtis pedig különdíjas is lett. A találkozón a rapper nagyon odatette magát, ez sajnos meg is látszott később a lábán, amit vélhetően jegelni kellett, de be is kötötték, miután megsérülhetett.

Curtis nem sokat pihentette a lábát, nem sokkal ezután már úton volt egy vidéki fellépésére Fotó: Instagram

No, a baj nem lehetett túl nagy, hiszen pár óra leforgása után a zenész már úton is volt vidékre, ahol lenyomott egy telt házas koncertet, melyről videóban közölt posztot.

Már nem is fáj a lábam!

– írta képe mellé Curtis.

Locsolkodni is eljutott

Itt ki is derült, hogy már nem is fáj annyira a lába, még szerencse, hiszen húsvéthétfőn a Doncsival való közös, egész napos locsolkodást nem szerette volna kihagyni, így ismét útnak indultak az apa-fia programra. Curtis és imádott kisfia, Doncsi a rapper édesanyját látogatta meg, aki biztosan nem fog már elhervadni az év hátralévő részében.