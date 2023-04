„7. osztályban ilyen volt az én angolom is” – cafatokra szedik a kommentelők Kulcsár Edinát - Videó!

Kulcsár Edina 2014-ben nyerte el a Miss World Hungary címet, majd a Miss World világversenyén a második legszebb nőnek választották. A kismama egyébként az egyetlen hazánkban, akinek sikerült ennyire kiemelkedő helyezést elérnie a megmérettetésen, ám most nem a sikerétől hangos az internet. A Redditre ugyanis valaki feltöltötte azt a bemutatkozó videót, ami közel 10 éve a világversenyre készült Edináról, a szépségkirálynő pedig kapott hideget-meleget a szereplése miatt.

Kulcsár Edinát az angoltudása miatt szedik darabokra a rajongók Fotó: Szabolcs László

Mivel külföldi formátumról van szó, Edinának angolul kellett beszélnie, a felvételen pedig olyan mondatok hangoznak el, mint: „I like so much animals”, illetve „I like to sing and I like to driving fast”. A kommentelők persze azonnal kiszúrták a nyelvtani hibákat, és kíméletlenül estek neki az egykori szépségkirálynőnek. Volt, aki G.w.M-hez hasonlította, hiszen a rapper is belefutott pár kínos helyzetbe az angoltudása miatt.

„Angoltanárként, ha ezt felkészülés nélkül produkálja a diák, akkor tök oké, fél év alatt, ha megnyomjuk, sikerül a B2. De ez egy bemutatkozó videó egy világversenyre, nem lehetett volna valakivel megíratni a szöveget és begyakorolni, mint hetedikben a Himnusz összes versszakát? A kiejtést még elnézi az ember, de a nyelvtani hibák azért cikik” – fakadt ki egy hozzászóló, akinek a véleményével rengetegen értettek egyet. Valaki azt is kiemelte, hogy Edinának segítséget kellett volna kérnie a felkészüléshez, hiszen tudta, hogy kénytelen lesz angolul beszélni.

„7. osztályban ilyen volt az én angolom is, sőt lehet még később is. Valahol el kell kezdeni, szóval eleinte mindenki, aki tanul bármilyen nyelvet, így fog beszélni. DE! Ez egy versenyre készített videó, legalább a nyelvtan lenne helyes, mert az akcentusa kb. senkinek nem tökéletes, aki nem angol nyelvterületen él.”

Nem tudom, ki volt az, aki ezt így engedte, lehet, hogy nem is nézte meg senki, csak Edina így elküldte, mert azt gondolta, hogy tökéletesen megírta ezt a szöveget. De ha még azt is hinném, hogy ez nyelvtanilag, mindenhogy perfekt, akkor is segítséget kérek valakitől, aki mondjuk egy angoltanár, hogy azért nézze már át nekem. Ezért gáz ez a videó, mert olyan, mint amit 12 évesen házinak csináltam volna egyedül angolórára.

„Lehet, G.w.M-től tanult angolul... Ez kellemetlen sajnos” – tette hozzá valaki.