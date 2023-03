Völgyi Zsuzsi bevallotta, miért titkolta szerelme kilétét

Korábban már a Metropol is megírta, hogy a hosszas titkolózás utána a Romantic énekesnője végre megmutatta párját, aki Völgyi Zsuzsihoz hasonlóan a zenei pályán alkot, nem is akármilyen sikerrel. Kapcsolatuk már több mint másfél éve tart, de az énekesnő csak most mondta el, hogy miért nem beszélt szerelméről.

Fotó: TV2

„Sokáig nem akartam megmutatni a nyilvánosságnak Tomit, mert nem akartam bántást kapni a köztünk lévő korkülönbség miatt. Másfél évig soha nem posztoltunk egymással. Aztán Valentin-napon csináltunk egy közös képet, és azt mondtam: „na én ezt most kirakom!” Vicceltem csak, de ő rávágta: nem mered! Hát „mertem”, idézte fel nevetve, majd hozzátette: