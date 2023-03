Tóth Andi elárulta, ekkor érkezik utolsó lemeze

Korábban a Metropol is beszámolt Tóth Andi drámai bejelentéről, miszerint abbahagyja az éneklést. Miután a sztárvilágot is lesokkolta Andi döntése, azóta már többen is megszólaltak az ügyben, köztük egy pszichológus és Zalatnay Cini is, utóbbi például úgy fogalmazott, hogy „egy ilyen multitalentumot hagyni kell szállni!”

A Sztárban sztár idei döntőjére időzíti utolsó lemezét Tóth Andi

Most azonban meglepő videók kerültek fel Tóth Andi 24 óráig elérhető Instagram sztorijaiba. A még mindig nagyon fiatal énekes azt mutatta meg a közönségnek, hogyan készül az utolsó albuma, beszélt arról is, hogy mikor jelenik meg és milyen is lesz az pontosan.

Kábé a felével megvagyunk a daloknak. Ahogy azt mondtam, igazából k*rvasok dal lesz rajta. Az összes fiókdal rákerül, amit az elmúlt egy-két évben csináltam, meg az elmúlt pár napban is jött ihlet. Szóval minden rajta lesz, főleg depisek, de lesznek nyilván pörgős dalok is. A legtöbb az szomi lesz, meg szerelmes, meg minden. Szóval remélem, majd tetszeni fog nektek. Szerintem a Sztárban sztár(a szerk.)-döntő körül érkezik majd, szóval még egy dolog, amiért várjuk a döntőt

– mondta a videóban Tóth Andi.