"Egy ilyen multitalentumot hagyni kell szállni!" - Zalatnay Cini Tóth Andiról beszélt

Andi kiborult. Megint. Legutóbb alig fél éve érezte úgy, hogy el kell tűnnie a kíváncsi szemek elől ahhoz, hogy újra lendületet merítsen az élethez, az alkotáshoz. A kivételes tehetségű énekesnő sosem titkolta, hogy nagyon érzékeny, emiatt pedig nagyon könnyű kibillenteni a lelki egyensúlyából. Hogy a napokban pontosan mi történhetett, azt nem tudni, de tény, hogy a fiatal lány megint padlóra került. Az insagram oldalán jelentette be, hogy többé nem akar énekelni. Szakít az egyetlen olyan tevékenységgel, amit mindig is csinálni akart.

Tóth Andi sorsa, bár generációs távolság van a két előadóművész között, nagyban hasonlít Zalatnay Saroltáéra.

Más generáció, de hasonló út...

Cini alig volt 20 éves, amikor nála is beütött az érzelmi válság, aminek következményeként nem akart többé énekelni. Hogy lehet-e párhuzamot vonni a tiniként szexszimbólummá vált Zalatnay és a most 24 éves énekesnő között, az nem is kérdés. Cini 16 éves volt, amikor egy középiskolai fellépésén felfedezte őt Komár László, míg Andi 15 évesen tűnt fel az X-Faktorban. Ezután mindkettejük számára hirtelen jött a felnőtté válás, hiszen egymást érték a fellépéseik. Zalatnay alig négy év után érezte, hogy elkezdett kiégni. Éppen akkor, amikor első kelet-európai énekesnőként szerződést kapott Angliában, ahol Sarolta Red néven kezdhetett el karriert építeni. Talán éppen az akkoriban rajta elhatalmasodó nihil érzés tehet arról, hogy végül hazatért… Tóth Andi persze jóval hosszabban feszítette azt a bizonyos húrt, hiszen majd 9 éven át rendelte alá magát énekesnői karrierjének, de a lényeg végül is ugyan az. Elég volt…

Zalatnay Sarolta kiáll Tóth Andi mellett. ( Fotó: Instagram/Bors )

A zene sosem lehet kötelező, és sosem válhat elvárássá, még akkor sem, ha az, aki „elköveti” erre született. Tóth Andi hozott egy döntést a jövőjéről, a karrierjéről és ezt akkor is tiszteletben kell tartani, ha sokak szerint ez a döntés rossz, vagy legalábbis nem megfelelő - talán ezekkel a szavakkal lehet a legérzékletesebben összefoglalni azt, amit Zalatnay Cini közölni akar Tóth Andi drámája kapcsán.

„Hagyni kell szállni...”



Cini éppen ezért üzeni mindenkinek: el a kezekkel Tóth Anditól! Hagyják, hogy átmenjen azokon a lelki stációkon, melyeken át kell mennie. A most 75 éves énekesnőnek ugyanis nem hagyták, és bizony nagy árat fizetett azért, mert hagyta magát.

"Tóth Andi korunk egyik legjobb fiatal énekesnője és ez nem az én véleményem, hanem egy makacs tény. Arról nem beszélve, hogy amolyan polihisztor is, hiszen ha utánzós műsorba hívják, akkor a döntőig jut, ha táncos műsorba vállal szerepet, akkor azt úgy nyeri meg, hogy az ember azt sem hiszi el, hogy nem a bölcsőben kezdett táncolni és persze színészként is helytáll.

Egy ilyen multitalentumot hagyni kell szállni, mert ha valaki megvágja a ”tollait”, zuhanni kezd és elveszíti a hitét önmagában

- kezdte a Borsnak Cini. - Én ilyen módon nem hasonlítom magam hozzá, hiszen nem nyertem sem táncversenyt, és nem utánoztam le mindenféle hazai és világsztárt úgy ahogyan ő, de azt tudom, mihez vezethet, ha nem érzi jól magát a bőrében és nem érzi, hogy a helyén lenne zeneileg. Nem hiszi, hogy értékes abban, ami a hívatása - mondta Zalatnay, aki annak idején szó szerint elmenekült az itthoni siker és figyelem elől.

Zalatnay Srolta megélte azt, amiről Tóth Andi beszél.



„Elintézték azzal, hogy hisztizek...”



- Az én karrierem akkor indult el robbanás szerűen, amikor 1967-ben a Nem várok holnapig című dallal megnyertem a Táncdalfesztivált. Azt az őrületet még ma is nehezen fogom fel, pedig majd hat évtized telt el azóta. Hirtelen mindenki akart tőlem valamit, mindenki valamilyenné akart formálni és közben elfelejtették megkérdezni, hogy én mit akarok.

Pillanatok alatt azt éreztem, hogy csapdában vagyok és súlyos pánikbeteg lettem.

Persze a környezetem elintézte annyival, hogy hisztizek, mivel akkoriban a pánikbetegséget még nem ismerték - magyarázta az énekesnő, aki ezen a ponton maga is eldöntötte, nem kér az őt körülvevő őrületből és abból, hogy olyan legyen, amilyen ő nem szeretne lenni.