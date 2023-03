Schmuck Andor váratlan telefonhívást kapott, Nagy Ferónak is köze volt hozzá

Meglepő szituációba keveredett Schmuck Andor, aki azóta lábadozik, hogy kétszer is csúnya baleset érte. Először február közepén esett egy akkorát a Bazilikánál, hogy eltört a karja és a kulcscsontja, két és fél órán keresztül műtötték. Amikor azt hitte, ennél rosszabb már nem lehet, az otthonához közeli kisboltban érte újabb malőr. Az egyik ott dolgozó hölgy ugyanis annyira megörült neki, hogy véletlenül ráejtett a lábára egy zsugor (azaz 12 kilónak megfelelő) cukormentes kólát, szétzúzva ezzel a politikus lábujját.

Schmuck Andor váratlanul találkozott össze Nagy Feróval Fotó: Bors

Andornak tehát nem ez a legjobb szériája, ám egy váratlan találkozás jókedvre derítette a Tisztelet Társaságának elnökét. Történt ugyanis, hogy a Beatrice frontemberének, Nagy Ferónak Andor irodájához közel volt egy fotózása, a Budapest Retro Élményközpontban, igen ám, de egy fontos kellékről elfeledkeztek. Nevezetesen egy piros nyakkendőről, ami gyakorlatilag évtizedek óta Schmuck egyik védjegye.

„Egyszer csak megcsörrent a telefonom, és a fotózás szervezője egyből nekem szegezte a kérdést, van-e véletlen egy piros nyakkendőm. Hát mi az, hogy véletlenül? Természetesen volt nálam, mint mindig, és örömmel indultam útnak, hogy kisegítsem Nagy Ferót. A helyszínen szembesültem azzal, hogy nem tudja egyedül megkötni a nyakkendőjét, de természetesen ebben is számíthatott rám. Ha már így alakult, készítettünk pár közös képet is. Újra bebizonyosodott, hogy az élet a legnagyobb forgatókönyvíró” – fogalmazott Schmuck, aki igazán reméli, hogy most már egy szerencsésebb periódus köszönt rá.