Nem fogta vissza magát: Fotózkodó celebeknek szólt be Tatár Csilla

Tatár Csilla csütörtök este egy gálán vett részt, ahol különböző kategóriákban díjazták a sikeres nőket. A meghívottak között ott volt a hazai celebélet apraja-nagyja, műsorvezetők, influenszerek, énekesek, színészek és színésznők... mindenki aki számít. Illetve, aki számítana, hiszen a műsor csúcspontján, amikor már nem a koktélos pultoknál és a lemezlovas előtti parketten kellett pózolni, hanem illett volna fegyelmezetten végighallgatni a beszédeket, illetve megtapsolni a díjazottakat, már senki és semmi sem számított. A hírességek egy csoportjának biztosan nem....

Nem ez az első eset egyébként, hogy Csilla kiakad, nemrégiben azoknak a celebeknek ment neki, akik a gyors fogyás érdekében elkapkodják a cukorbetegek elől a gyógyszereket. De vissza a gálához: Csilla keresetlen szavakkal üzent a pofátlan kollégáknak:

Üzenem mindenkinek, aki a díjátadó alatt háttal állt a színpadnak, csivitelt, röhögött, magát fotózta, semmitmondó gifeket készített barinőjével, és sz*rt arra, hogy műsorvezető, a díjazottak, a főszerkesztő éppen beszélt. Teljesen nyilván való, hogy nem azért jöttek, hogy ünnepeljék mások munkáját, szorgalmát, tehetségét. Nem azért jöttek, hogy büszkék lehessenek, vagy részesei legyenek sikeres nők történeteiknek, hanem azért ,hogy a tökéletes ruhafotók készüljenek a fotófal előtt, amire aztán rá lehet majd tenni a #womenpower hashtaget, mert az mennyire menő már. A szellemi restség magasiskolája.

– fogalmazta meg lesújtó véleményét közösségi-oldalán Tatár Csilla, de nem ő volt az egyetlen, akinek feltűnt a közönség egy részének tiszteletlensége.

A színész is felháborodott a szemtelen közönség miatt

Tihanyi Péter, az Éjjel nappal című sorozat színésze is részt vett a csütörtök esti gálán, ahonnan ő is szomorúan jött el. Férfiként megtisztelte a hölgyeket és figyelemmel végig hallgatta a műsort, míg a meghívottak nagy része , zömében nők, ezt nem tették meg. A sorozatszínész általában nem szokott ilyen témákban megnyilvánulni, de erről a keserű élményről egy TikTok videóban számolt be.

"Nagyon elszomorító volt, hogy a díjátadót csak a közönség 10%-a hallgatta szépen, odafigyelve, csendben, illedelmesen végig. Ezt többen is szóvá tették, még egy díjazott és a műsorvezető is szólt a tömeghez. Végül próbált csendben maradni, hátha a közönség észreveszi, de ez sem változtatott a helyzeten. Annak ellenére, hogy a meghívottak, elméletben azért jöttek el, hogy együtt örüljenek azokkal, akik elismerésben részesültek"

– mondta a színész, aki azt is hozzá tette, hogy szánalmasnak érezte ezeknek az embereknek a viselkedését.