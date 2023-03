Mit tervez Harry herceg? Nem világosak a szándékai

Bár a családon belül kialakult feszültségek ellenére Harry és Meghan is megkapta a meghívót a koronázásra, egyelőre nem tudni, hogy a pár részt vesz-e a ceremónián. A hírek szerint ha el is fogadják a meghívást, akkor sem mutatkozhatnak majd a Buckingham-palota erkélyén, valamint nem vonulhatnak fel a királyi család többi tagja mellett. Emellett azzal is számolniuk kell, hogy el kell hagyniuk a Frogmore Cottage-ot, ahová még II. Erzsébet királynő invitálta őket az esküvőjük után. Harry herceg a könyve megjelenése óta nem találkozott apjával.

Prince Harry contacted about coronation, but his attendance remains unclear https://t.co/uVQIsFH99j — CNBC Politics (@CNBCPolitics) March 5, 2023

A királyi család tagjai közt csak nőtt a feszültség, amióta Harry könyvében nyilvánosságra hozta az apjával és bátyjával folytatott magánbeszélgetések részleteit. A herceg kiemelte Kamillát, akit azzal vádolt, hogy információkat szolgáltatott a médiának, hogy javítsa saját megítélését. Harry hozzátette, a kritika, amit kap a könyve megjelenése óta, nem fogja elhallgattatni.

A királyi család követői szerint kérdéses, hogy Harry a ceremónián való részvétellel meg tudja-e őrizni hitelességét. Korábban azt nyilatkozta ugyanis, hogy hajlandó lenne békét kötni, ha a sérelmeit átbeszélnék a családjával, erre irányuló lépés eddig azonban nem történt részükről.