Kis Grófó belátta: szakember segítségére szorul - Videó!

A bulibáró új célt tűzött ki magának: szeretne 10 kilótól megszabadulni. A zenész bízik benne, hogy ha betartja a szigorú étrendet és 2 naponta jár edzőterembe, akkor ez megvalósul. Lassan, de biztosan halad is célja felé, ugyanis két kilótól már sikerült megszabadulnia.

Kis Grófó 10 kilótól szeretne megszabadulni, így a koncerteket is jobban élvezné Fotó: Metropol

Kis Grófó a Mokka vendégeként elárulta, hogy egy szakember is segít neki a fogyásban, illetve arról is mesélt, hogy családjában többen is el vannak hízva, és már ő is érezte azt, hogy nehezebben veszi a levegőt. Ekkor döntött úgy, hogy profi segítségét kéri.

Arról is beszámolt, hogy feleségének is nagy szerepe van a fogyókúrában: mindig külön főz az énekesnek, mert a gyerekeiknek meg pont hízniuk kell. Mint mondta, csak sovány húsokat ehet, ezenfelül igyekszik tartani azt, hogy este 6 óra után már eszik. Persze ez nem mindig egyszerű feladat, hiszen az esti fellépéseket követően mindig megéhezik. Nem az a célja, hogy kigyúrja magát, de legalább 80 kilóra szeretne lefogyni.

Grófó elmondta, hogy a koncertek miatt is szeretne fogyni, hiszen sokkal jobb úgy színpadon állni, ha ő is jól érzi magát a bőrében.