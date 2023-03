Ilyet még nem láttál: kaktuszföldről kellett kimenteni Ördög Nórát - Videó!

Egy egész ország várja izgalommal az Ázsia Expressz legújabb évadának érkezését, és nagy örömünkre már meg is kezdődtek a munkálatok. A stáb és a szereplők is Mexikóba utaztak, hogy elkezdődhessenek a forgatások, az pedig máris kiderült, hogy kalandokkal teli évad áll előttünk. Alekosz már a repülőn hatalmas balhét csapott, de a többiek útja sem volt könnyű. Ördög Nóra többször is összefoglalta, hogy mi mindent kellett belesűríteniük egy napba. Csütörtökön például azt mutatta be, hogy hatalmas dugóba keveredtek, és hosszú órákat kellett várakozniuk az autópályán, hogy végre elérjék az úti céljukat.

Ördög Nóra izgatottan várta a hőlégballonozást Fotó: gordoneszter@gmail.com

Most újra bejelentkezett Ördög Nóra, hogy tudassa a rajongóival, mi történt az előző nap során. Nagyon korán, hajnali négykor kelt, hogy időben kisminkelhessék. A forgatás egy hőlégballonon kezdődött: kora hajnalban, napfelkeltekor szálltak be a kosárba, majd a „jármű” az égbe emelkedett. Mikor már a magasban voltak, előkerült a kamera, és Ördög Nóra beszélni kezdett. Bizonyosan gyönyörű felvételek készültek, azonban a leszállás már nem volt olyan könnyű. A hőlégballont nem könnyű irányítani, így némiképp kiszámíthatatlan, hogy merre fog landolni. A stáb szerencsétlenségére ők egy kaktuszföld felé vették az irányt.