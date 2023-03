Harsányi Levente elárulta, miért jár kozmetikushoz

Egyszer egy barátom ajánlotta, hogy menjek el manikűr-pedikűrre. Akkor egy kicsit hezitáltam, viszont azóta az egyik legjobb programnak tartom! Most pedig egy ismerősöm ajánlotta, hogy nézzek be egy dunaharaszti kozmetikába. Én imádom a masszírozást, 11 évesen kijelentettem, hogy én olyan feleséget szeretnék, aki mindig megmasszíroz. Ez igazából úgy indult, hogy kipróbálom az arcmasszázst. Rám kentek krémeket és mindenfélét, gondoltam is magamban, hogy az én fejemen ez már nem segít, viszont jót tett. Sokan mondták utána, hogy kisimult az arcom