„Ha nincs Bikini, akkor nincs semmi” – őszintén vallott életéről az együttes dobosa

Mihalik Viktor, a Bikini dobosa a rock and roll mellett nagy sportkedvelő. Gyerekkorában édesapjával raliversenyekre járt, így fertőzte meg a sportág, emellett rendszeresen síelt Miskolcon, ahol műhó is segítette, hogy a szenvedélyének hódolhatott. Aztán 14 éves korában jött a rock and roll, ami elvette az eszét és ez azóta is tart. Egyébként 25 éve rendszeresen bokszol, és néhány éve újra teniszezik.

Mihalik Viktor Fotó: Pesthy Márton

„Maga a dobolás is egy sport. Az kevés egy zenekarban, ha mindenki nagyon jól zenél, mert attól még nem biztos, hogy együtt tudnak tölteni sok időt és együtt utazni” – mesélte Mihalik, aki további érdekességeket is elmesélt a Karc FM-nek.

A teljes beszélgetést a Bikini dobosával szombaton 11.05-től a Karc FM Előnyszabály című műsorában hallgathatod meg.