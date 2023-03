Ezt senki nem találná ki: Vele akart találkozni Amerikában Curtis

Curtis múlt héten kezdte meg amerikai turnéját, aminek az első megállója New York. Az újpesti rapper a kint élő magyarok meghívásának tesz eleget a hatalmas metropoliszban, az ott töltött idő alatt igyekszik minden nevezetességet megnézni.

Curtis elhívta New York-i bulijába Szijjártó Pétert ( Fotó: Facebook )

Még Szijjártó Pétert is elhívta a koncertre

A rapper nagyon élvezi az amerikai kalandokat: menő éttermek, rengeteg séta, és persze az elengedhetetlen kosárlabda meccsre is beültek barátaival, mielőtt belecsap a buliba a Nagy Almában. Bár tavaly ismét viharosan szakított Majkával, a karrierje nem tört meg, sőt, tovább robog. Mint a tengerentúli túrája is mutatja, saját zenekarával is nagyon népszerű, nem csak itthon, hanem a rap hazájában is. Mindenesetre Curtis amikor az Instagramon meglátta, hogy Szijjártó Péter is éppen New Yorkban van, meghívta a bulijára.

Fotó: Facebook

„Eredményes kintlétet Miniszter úr! Ma este itt New Yorkban adok koncertet a helyi magyaroknak! Ha ideje engedi és van kedve szeretettel várom önt és kedves társaságát.”

Itt a miniszter válasza

A külügyminiszter aki többek közt az ENSZ Vízügyi Világkonferenciáján vett részt, nem késlekedett válaszolni a meghívásra.

„Kedves Barátom, mennék én, ha nem kellene holnap reggel Belgrádban lennem. Viszont biztos vagyok benne, hogy a nagykövetség munkatársai lelkesen fognak csápolni az első sorban”

A népszerű külügyminisztert ha nem szólítanák kötelességei biztos élt volna a meghívással, hiszen már korábban is volt rá példa, hogy Curtis koncertjén vett részt.