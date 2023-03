Családtagjai és kollégák is szorítanak Zsurzs Katinak - Videó

Március elején bejelentették, hogy kiket terjesztettek fel a Halhatatlanok Társulatában idén. A színésznők közül Voith Ági, Szirtes Ági, Piros Ildikó, és Zsurzs Kati szerepelnek a listán, közül kerül majd ki az új tag. Zsurzs Kati nagyon meglepődött és hatalmas örömmel töltötte el, amikor jött a megtisztelő telefon.

Nagyon örültem, amikor felhívtak ezzel a hírrel. Mindig is úgy gondoltam a szakmám a pillanat művészete, de ilyenkor érzem, hogy mégis több a munkám mint egy pillanat. Persze ez a szavazás szubjektív dolog, kinek melyik jelölt a szimpatikusabb. De bármelyikünk kapja meg ezt a kitüntetést, biztosan megérdemli

– kezdte megkeresésünkre a színésznő.

Imádja a színházi-, szinkron-, és film szerepeit. Fotó: Bors

Mikor meghallották a hírt, családja is azonnal mozgásba lendült, hogy a művésznőnek segítsenek.

- Nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy a jelöltek között vagyok. Egyikőjük még a közösségi oldalára is feltette, hogy szóljon a barátoknak, hogy szavazzanak” – mesélte nevetve a színésznő, aki nemrég még a Hollandiában élő lányát is meglátogatta. Neki és a családjának, az unokáknak is elmesélte a nagy hírt.

Barátnője is támogatja Zsurzs Katit

Zsurzs Kati és Pásztor Erzsi már nagyon régóta közeli barátságot ápolnak egymással. Ezért is döntött úgy a színésznő, hogy támogatja barátnőjét és egy videóban erre kéri az embereket is.

A kedves videót egy előadás szünetében vették fel Détár Enikő segítségével.

Nekem az édes kedves barátnőm a Zsurzs Kati, aki egy csodálatos színésznő és egy remek ember. Semmilyen kitüntetése nincs, az égvilágon semmilyen! Most felterjesztették őt a Halhatatlanok Társulata tagjai közé! De ezt meg kell szavazni

– mondja a videóban a társulat tagja.