Árpa Attila: „A filmezés jobban érdeki a lányomat, mint a fogyókúrás fehérjeporbiznisz!”

A neves színész, rendező és korábbi Nagy Ő, Árpa Attila és egykori modell exe, Tomán Szabina közös csemetéje úgy tűnik, már kitalálta: mi lesz, ha nagy lesz. Mi több, el is költözött vidékre, hogy azt tanulja, amit szeretne. Ez pedig nem más, mint a filmezés.

Attila sokszor meglátogatja vidéken lányát, és közös programokat csinálnak Fotó: Markovics Gábor

Apja nyomdokaiba lép?

Árpa lapunknak mesélte el, vajon hogyan vélekedik Amira, 16 éves kamaszlánya filmes terveiről?

– Amirát az alkotás, a rajzolás, a dizájn, az animáció érdekli, hiszen ezt is tanulja az iskolában, amiért elköltözött otthonról. Számomra egyértelmű:

a filmezés jobban érdeki őt, mint a fogyókúrás fehérjeporbiznisz! És ennek nem biztos, hogy mindenki örül...

– szúrt oda kissé Árpa ezzel volt feleségének, persze az is biztos, hogy Tomán Szabina egy milliárdos vállalkozást épített fel, és hazánk egyik legsikeresebb női vállalkozójaként tartjuk őt számon.

– A manga és az anime világa az, ami most a lányomat érdekli. Imád rajzolni, de videókat is ügyesen készít. Mi több, volt hogy együtt is forgattunk már – árulta el az idehaza és külföldön is elismert filmes szaktekintély.

Generációs különbségek

Amira már merőben más tartalmakat néz az interneten, mint szülei. Sőt, nem csupán nézi, gyártja is ezeket. Felmerülhet a kérdés, vajon mennyire enged szabad kezet egy igazi szakember lánya első szárnypróbálkozásainak?

– Teljesen alárendelem magam neki, csupán egy stábtagként a keze alá dolgozom, Amira rendez. Nem telepszem rá, nem sulykolom a véleményem, de ha kérdez, akkor elmondom az álláspontom. Bár, kérdezni nem igen szokott – nevetett Árpa, és azt is elmondta, hogy a sokat tapasztalt apát Amira miért nem kérdezi gyakrabban a munka fortélyairól...

Áh, Amira szemében én egy másik bolygóról jöttem!

– nevetett hangosan, majd így folytatta a színész-rendező...

– Én azt látom, hogy a generációk között egyre inkább csak tágul a szakadék, és mi már tényleg nem értjük azt a fajta humort, amin ők nevetnek, vagy használnak a filmjeikben. A minap is elmesélt nekem egy vicces történetet, videót is mutatott hozzá, és esküszöm nem értettem, mi a poén. Szokta mondani, hogy „te ezt úgysem értheted meg”...! – mesélte Árpa önmagán is mosolyogva.

Nem érti lánya humorát Fotó: Metropol

Kígyót melenget otthonában

Amira sokat van édesapjánál, mert kapcsolatuk nagyon szoros, mi több, a kamaszlány imádott kígyója is édesapjánál „rendezkedett be” amikor Amira kollégiumba költözött.

Árpáék évekkel ezelőtt be is szereztek neki előbb egy vörös siklót, Kleót, majd egy óriáskígyót: Bogit, a boát, akit Amira imád, noha a kollégiumba nem vihette magával.

– Természetesen egy hüllőt nem vihetett a koliba, így hozzám került Bogi. Amikor hétvégeként itt van a lányom, akkor tud foglalkozni vele. Bogi még jó pár évig élni fog, körülbelül 20 évig élnek az efféle hüllők – részletezte a színész, de hozzá tette, hogy egyáltalán nem veszélyes állat, nem kell tőle félni.