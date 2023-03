Áll a bál Alekosz és Peter Srámek között, egyre nagyobb a balhé

Újabb fejezetéhez érkezett Alekosz és Peter Srámek háborúja, ami történetesen Zámbó Jimmy legendás Mercedese miatt robbant ki néhány nappal ezelőtt. Ahogy arról a Ripost már beszámolt, az egykori valóságshow-hős igen intenzíven sérelmezte, hogy Srámek megvette a Király legendás járgányát, és azzal furikázik a fellépéseire.

Keményen nekimentek Alekosznak Fotó: Facebook

“Amellett nem tudok szó nélkül elmenni, hogy Srámek megvehette a Király autóját. Fölháborítónak tartom, hogy a rendszámát is lecserélte, SRAMEK-001-re, és most azzal érkezik meg a koncertjeire, mintha ő lenne a Király. Annak az autónak egy csepeli múzeumban lenne a helye! Ayrton Senna versenyautójába se ülünk be, Jimmy-jébe se lenne szabad. A családot sem értem, hogy adhatták el a legendás négykerekűt" – dohogott Alekosz a Ripost-nak.

Természetesen Srámek válaszára sem kellett sokáig várni, a fiatal énekes meglehetősen ironikusan fogalmazott a témában.

"Az autó eladó volt, én pedig megvettem. Ez egy szimpla adásvétel volt, ami előtt valóban nem kértem Nagy Alekosztól engedélyt. Őszinte leszek, nem tudtam, hogy kellett volna… Ha nem én veszem meg az autót, akkor megveszi más. Ez a kocsi nekem értékes, mert tudom kié volt. Az is tény, hogy én nem múlt héten kezdtem el Zámbó Jimmy dalokat hallgatni. A SRAMEK-001 rendszám a sorozat egyik betétdalához készült forgatáson volt az autón, tehát nem ez a rendszáma, de egyébként ha ez lenne, sem lenne hozzá Alekosznak semmi köze."Azt értem, hogy minden áron szerepelni szeretne az újságokban és televíziókban, de ezt megteheti a produktummal is, amit letesz az asztalra. ja hogy az nincs? Rendben, legyen. Annyi háton felmászott már, ha az enyém kell most, hát legyen…A továbbiakban azonban nem szeretnék Alekosszal és az ő bulvár kreálmányaival foglalkozni. Hallgassa tovább Jimmy dalait és az én dalaimat, de a nevemet felejtse el, mert nagyon nem vagyunk egy szinten" – szögezte le az énekes a Borsnak.

A történet azonban itt nem ér véget, sőt! Alekosz telefonja ugyanis csütörtök este megcsörrent, a vonal másik végén pedig nem más volt, mint Srámek menedzsere, aki Alekosz szerint minősíthetetlen jelzőkkel illette őt.

"Valósággal sokkot kaptam, nagyon meglepett a menedzser stílusa. Vagyis a stílus hiánya. Proletár volt, rendkívül közönséges. Gyakorlatilag az édesanyámat emlegette és f*szszopónak titulát. Én lenézem, megvetem, elítélem az ilyesmit. Hozzá kell tennem, hogy egyben rettentő amatőrnek is tartom, hogy egy sajtóban, showbizniszben dolgozó illető így nyilvánul meg. Azzal is fenyegetőzött, hogy följelent a rendőrségen. Erre persze visszakérdeztem, hogy milyen alapon? A rendőrségnek mi a kompetenciája ebben az ügyben? Erre ahelyett, hogy tárgyilagosan megmagyarázta volna a dolgot, még intenzívebben kezdett el pocskondiázni. Persze, hiszen az állítását nem tudta semmivel alátámasztani. Én a véleményemet vissza nem vonom, de kész lettem volna normális emberi stílusban kommunikálni. Ő erre alkalmatlan volt. Három percig pocskondiázott, bukott biztonsági őrnek nevezett, majd rám tette a telefont" - árulta el a Ripostnak Alekosz.