Végre rendezte kapcsolatát édesanyjával a magyar színésznő

Hatalmas teher esett le Nagy Alexandra szívéről, amikor rájött arra, hogy mentális rendellenességgel küzd. Felismerte betegségét, majd kivizsgáltatta, melynek köszönhetően sok mindent megértett magával és gyerekkorával kapcsolatban.



„ADHD-s vagyok, magam sem tudtam, hogy van ilyen. Figyelem- és hiperaktivitás-zavar. Egyre több videót láttam, aminél azt éreztem, hogy hú, hát ez én vagyok, ez is én vagyok, ez az én életem. Elkezdtem jobban megfigyelni ezeket a videókat, és ott volt az ADHD. Elkezdtem utána olvasni, bejelentkeztem egy központba, hogy megvizsgáljanak, kerestem egy direkt ADHD-val foglalkozó pszichológust, aki megállapította, hogy igazam van. Ez megmagyarázta az állandó bűntudatomat.”

Nekem sok negatív élményem volt gyerekkoromban is, a szüleimmel is, akik azt gondolták, hogy rossz vagyok, ez is megbélyegezte az anyukámmal a kapcsolatomat

– mesélte a színésznő, aki ma már nyíltan beszél erről a betegségéről, elfogadta a helyzetét és boldogan él vidéken. Az itt töltött idő meghozta számára a megnyugvást, kipihente a munkát, jobban megismerte önmagát, rendezte a családdal való viszonyát. Alexandra megrendítő őszinteséggel vallott anyukájával való kapcsolatáról, ugyanis a szülei, különösen az édesanyja nem mindig tudta kifejezni az érzéseit felé, és ezért gyakran hátrány érte őt gyerekkorában.

„Valószínűleg neki sokkal rosszabb volt, mint a mi kapcsolatunk, ő még annyira sem kapta meg szerintem az ő érzelmeire, vagy érzelmi szükségleteire a válaszokat, reakciókat, mint amennyire én megkaptam tőle. (…) Ez egy nagyon hosszú út volt. Én azt hiszem, hogy most vagyok olyan kapcsolatban az anyukámmal, amire azt tudom mondani, hogy tízes. Idén lesz 80 éves egyébként, és olyan, amilyenre mindig is vágytam, hogy legyen. Ez is az ő jó pontja, hogy kicsit olyan, mint Madonna, idős korára is képes a változásra.”