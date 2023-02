Vasárnap indul a Sztárban Sztár – Tóth Andi és Marics Peti így készül a műsorra – videó

Sokan megijedtek, amikor elkezdték azt lehozni cikkekben, hogy én ú de szigorú leszek, meg minden. Ennek örülök is, mert legalább megijedtek, legalább odarakják magukat. Nem, nyilván tudom, hogy ez egy szórakoztató műsor elsősorban. Mindenki azért van ott, mert élvezni szeretné ezt a dolgot, mi is, illetve a nézők is azért kapcsolják be. Nem azért, hogy a szigort lássák, hanem hogy nevessenek egy jót a képernyő előtt