„Nem találtam az utamat” – Tóth Andi nehéz időszakról vallott – Videó

Két-három évig nem is szólt rólam semmi azon kívül, hogy »Tóth Andi elkezdett felnőni és kinőttek a mellei…« Szóval nem tudtak békében kinőni, szegények! Végül két-három év után kezdtem bele a zenei szakmába, szintén rossz emberekkel. Ott megint csak nem adhattam önmagam, pedig én már tudtam, hogy milyen irányba szeretnék menni, de nem tehettem meg. Konkrétan három éve vagyok úgy önmagam, hogy meg is tehetem, van rá lehetőségem és van egy biztos ember mellettem, tudom finanszírozni is és most már biztos talajon áll a két lábam